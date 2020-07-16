с чего всё началось

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы. Они связали отмену акции с эпидемиологической ситуацией в регионах России, сообщает «Интерфакс».

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 615

Экономика АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств По словам главы АТОР, пока спросом пользуются только путешествия по России, но далеко не все турагентства умеют продавать такие туры.

Происшествия СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 656

Политика Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий». 43

Общество ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж» Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены. 426

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 1K

Общество Собянин оценил угрозу повторного введения карантина в Москве Москва имеет большие шансы избежать повторного введения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 856

Футбол «Локомотив» сделал предложение «Милану» о покупке Ласкальта Московский "Локомотив" сделал предложение "Милану" о покупке уругвайского защитника Диего Ласкальта. Об этом сообщает Calciomercato.

Финансы Слабый оптимизм по укреплению рубля высказали эксперты По мнению Марка Гройхмана, минимальный курс рубля к американской валюте будет равен 71,4, а максимальный 70,3. Курс же валюты Евросоюза к рублю эксперт прогнозирует на уровне 79-80,7 рублей.

Футбол Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.

Здоровье Федеральное СМИ назвало аномальной ситуацию с COVID в Алтайском крае Несмотря на коронавирус, смертность в России почти не выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года — разница составила 2,5 тысячи человек Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в стране, в Алтайском крае наблюдается значительный рост инфицированных, сообщает BFM. 55

Политика Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию". 43

Спорт Магазин Epic Games Store бесплатно раздаёт вторую часть Torchlight Вашингтон, 16 июля 2020, 19:04 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store бесплатно раздаёт популярную ролевую видеоигру Torchlight 2. Очередная еженедельная акция сервиса стартовала сегодня, 16 июля, на сайте сервиса. 1

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Футбол «Ювентус» попытается приобрести полузащитника «Шахтера» Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио попал в сферу интересов «Ювентуса».

Общество Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет. 40

Гаджеты В России представлен первый смартфон с суперстабилизацией. Дата выхода, цена и бонус за предзаказ Vivo X50 Pro Компания Vivo официально анонсировала в России смартфон Vivo X50 Pro, который поступит в продажу 31 июля по цене 64 990 рублей.