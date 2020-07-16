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BFM.ruBFM.ruВ России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы. Они связали отмену акции с эпидемиологической ситуацией в регионах России, сообщает «Интерфакс».
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 шествие «Бессмертный полк», запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период, сообщили
 организаторы.
Коммерсантъ08:38

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Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили

РИА Новости09:21

«Бессмертный полк» не состоится 26 июля. Его предложили перенести на 2021 год

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Орловские новости14 июля в 06:30

«Бессмертный полк» не состоится 26 июля

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Эхо Москвы10:06

Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» не состоится

RT на русском08:56
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
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Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве региона

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