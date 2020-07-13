Главный санитарный врач России Анна Попова своим постановлением отменила требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих на территорию РФ. Вместо этого им нужно будет предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19, сообщает ТАСС.

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

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