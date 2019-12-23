Общество
РИА НовостиВ России отменят профстандарт для преподавателей вузов
Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года. Об этом газете "Известия" рассказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.
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с чего всё началось
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов, сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Информацию о том, что такое решение принято, «Известиям» подтвердили в Минобрнауки.Известиявчера в 16:01
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Политика
Эксперт оценил остановку работы Allseas над «Северным потоком — 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Allseas работала до "последней минуты", пока президент США Дональд Трамп не подписал закон об обороне, в котором упоминаются санкции против "Северного потока —2".
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Технологии
В Кемеровской области запустили в работу беспилотный КАМАЗ
В Кемеровской области впервые в России был запущен в работу беспилотный Камаз, передает ОТР.
Общество
Белоруссия подписала дорожную карту по отмене роуминга с Россией
«В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана „дорожная карта“ по отмене роуминга на территории Союзного государства», — приводит сообщение РИА «Новости».
Армия и оружие
Российский Су-30 атаковал эсминец ВМС США у берегов России
Информационный портал «Правда-ТВ» сообщил о том, что истребитель Су-30 ВКС России совершил облаву на американский военный эсминец «USS Ross», когда тот приблизился к российским территориальным водам.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Политика
Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается
Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Космос
NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне
NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Грудинин вошел в состав совета депутатов Ленинского округа Подмосковья
Московская областная избирательная комиссия подвела итоги состоявшихся в минувшее воскресенье выборов в совет депутатов Ленинского округа Подмосковья.
Политика
Дональд Трамп поджидает ракету от Ким Чен Ына
Вашингтон ожидает от лидера КНДР Ким Чен Ына «рождественского подарка», который может означать окончание попыток двух стран договориться.
Армия и оружие
Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»
«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».
Кино
Джеймс Кэмерон планирует вновь показать «Аватар» в кинотеатрах
Джеймс Кэмерон планирует вновь выпустить в прокат фильм "Аватар" 2009 года.
Происшествия
Полиция Берлина установила связь убийцы Хангошвили с ГРУ по татуировкам
Издание со ссылкой на отчет генерального прокурора Германии сообщает, что якобы только с поддержкой государства подозреваемый мог получить фальшивые документы, а «несколько деталей из информации о россиянине указывают на его связь с разведывательными службами».
Футбол
ЦСКА хочет арендовать форварда «Фиорентины»
Стоит отметить, что Абреу пополнил "Фиорентину" летом 2019-го, переехав в Италию из "Флуминенсе" за € 11 млн.
Здоровье
Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью
Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
Автоспорт
В Ferrari продлили контракт с Шарлем Леклером?
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде минеральной воды
Лечебную минеральную воду пить без предварительного медицинского обследования не следует, только попробовать.
Культура
Директор Ротару не подтвердил слухи о ее участии в «Голубом огоньке»
Как рассказывал ранее директор Софии Ротару, певица дает менее 10 концертов в год, а гонорар за каждое такое выступление - 50 тысяч евро.
Гаджеты
Xiaomi укрепилась на крупнейшем рынке телевизоров
Стоит отметить, что компания Xiaomi возглавила рейтинг самых успешных поставщиков телевизоров в Китае еще в июле этого года, когда продажи компании превысили 4 млн единиц.
Космос
Рогозин рассказал о достижениях телескопа «Спектр-РГ»
Орбитальная станция российского производства «Спектр-РГ» открыла свыше 300 скоплений галактик и более 10 тысяч чёрных дыр, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.