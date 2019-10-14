Экономика
VSE42.RUЦены на аренду жилья в России снизились
Специалисты заметили снижение цен на аренду жилья в некоторых городах-миллионниках в России. По словам специалистов, на 6% подешевела аренда однокомнатных квартир в Казани и Челябинске. Также снизились цены на двушки в Омске (на 11%) и Екатеринбурге (на 10%).
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 14:05, Вашингтон
Политика
В США умер последовательный критик Трампа — конгрессмен Каммингс
Конгрессмен Элайджа Каммингс скончался в ночь на четверг, 17 октября, в больнице Джонса Хопкинса (Балтимор) в результате осложнений давних проблем со здоровьем, передаёт «Голос Америки».
Кино
Вышел тизер-трейлер продолжения фильма «Лёд»
Компания Sony Pictures опбуликовал тизер-трейлер фильма «Лёд 2».
Армия и оружие
США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии
Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщил вице-президент США Майк Пенс.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками
36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября
В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Политика
Глава Каталонии призвал провести новый референдум о независимости
Действующий глава Каталонии Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости от Испании после массовых акций протеста в регионе, 15 октября передает агентство Associated Press.
Общество
Челябинский экс-губернатор опроверг информацию о бегстве из России
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в СМИ появились новости о возбуждении против Дубровского уголовного дела по факту превышения полномочий на 20 млрд рублей.
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
Финансы
Россияне стали брать больше кредитов
Банки в России стали одалживать физическим лицам больше денег.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Выход Red Dead Redemption 2 запланирован на 5 ноября 2019 года.
Общество
Умерла известная кубинская балерина Алисия Алонсо
Алисия Алонсо участвовала в создании Американского балетного театра, работала в Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным и другими прославленными постановщиками.
Общество
Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
Общество
Новый вид фальшивых купюр появился в России. Они обманывают банкоматы
Мошенники научились обманывать банкоматы новым способом.
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Политика
В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
Политика
Трамп внёс на утверждение Сената США новую кандидатуру посла в России
Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената кандидатуру Джона Салливана на пост посла в Москве.
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Общество
«Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах
Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Шоу-бизнес
Волочкова опубликовала свадебный снимок с Басковым
Балерина опубликовала в своем микроблоге Instagram свадебный снимок с Николаем Басковым.
Политика
В Вашингтоне сочли возможным пригласить Путина на следующий саммит G7
Ранее Трамп высказался за возвращение РФ в G7 и заявил, что мог бы пригласить президента РФ в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.