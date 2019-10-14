Экономика
Мой БрянскВ России отметили снижение цен на аренду жилья
Цены на аренду жилья снизились в нескольких крупных городах в октябре 2019 года, сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, больше всего аренда подешевела в Омске — на 11% до 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатную квартиру. Также на 10% стала дешевле аренда аналогичного жилья в Екатеринбурге.
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Газета.Ru 07:02
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Смолов: «Мы делаем шоу, я скоро вернусь»
29-летний форвард сборной России продолжает восстанавливаться от травмы, полученной перед перерывом на матчи национальных команд во встрече 12-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1). У Смолова было диагностировано повреждение задней поверхности бедра.
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В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
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СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
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В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Газета.Ru 04:15
Политика
Верховная рада приняла закон о награде для обличителей коррупционеров
Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс.
REGNUM 05:10
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Ксения Бородина удивила фанатов новым имиджем
Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram свежую фотографию, порадовав фанатов новым имиджем.
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
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СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
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