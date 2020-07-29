Сообщение о задержании боевиков российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии вызывает сомнение. Об этом сегодня, 29 июля, заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

В Госдуме усомнились в правдивости информации о боевиках в Белоруссии

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