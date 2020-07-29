Политика
Евразия DailyВ Госдуме усомнились в правдивости информации о боевиках в Белоруссии
Сообщение о задержании боевиков российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии вызывает сомнение. Об этом сегодня, 29 июля, заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
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Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
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Рим, 29 июля 2020, 15:52 — REGNUM Инициатива о продлении режима чрезвычайной ситуации в Италии до 15 октября поддержана большинством в Палате депутатов — нижней палате парламента страны.
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С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
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Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
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Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за покупку туров по стране
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Голкипер тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в клубе ФНЛ.
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