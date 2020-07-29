Политика

Евразия DailyЕвразия DailyВ Госдуме усомнились в правдивости информации о боевиках в Белоруссии

Сообщение о задержании боевиков российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии вызывает сомнение. Об этом сегодня, 29 июля, заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
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В Госдуме усомнились в информации о задержании в Минске бойцов ЧВК Вагнера

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В Госдуме отреагировали на заявления Минска о задержании 32 россиян из ЧВК

Ruposters.ru08:46

В Госдуме усомнились в правдивости информации о боевиках в Белоруссии

Евразия Daily08:54

В ГД усомнились в достоверности задержания «вагнеровцев» под Минском

News.ru08:39
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Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
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