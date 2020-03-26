Коронавирус
ИзвестияВ России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось
В материале La Stampa утверждается, что 80% поставленной из России техники не поможет в борьбе с коронавирусом. Итальянские журналисты посчитали, что таким образом Москва удовлетворяет свои политические амбиции. В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 в Италию.Газета.Ruвчера в 07:37
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Захарова прокомментировала критическую статью о российской помощи Италии
Московский Комсомолецвчера в 10:57
Сенатор Джабаров ответил на критику российской помощи Италии
Национальная служба новостейвчера в 05:47
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