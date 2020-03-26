В материале La Stampa утверждается, что 80% поставленной из России техники не поможет в борьбе с коронавирусом. Итальянские журналисты посчитали, что таким образом Москва удовлетворяет свои политические амбиции. В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 в Италию.

с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.

В России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии

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