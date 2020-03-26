Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось

Захарова отреагировала на статью с критикой российских военных в Италии

В материале La Stampa утверждается, что 80% поставленной из России техники не поможет в борьбе с коронавирусом. Итальянские журналисты посчитали, что таким образом Москва удовлетворяет свои политические амбиции. В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 в Италию.
Газета.Ruвчера в 07:37

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На критику российской помощи в Италии ответили стихами Данте

РЕН ТВвчера в 21:38

В России ответили на критику «бесполезной» помощи Италии

Москва 24вчера в 17:33

Захарова прокомментировала критическую статью о российской помощи Италии

Московский Комсомолецвчера в 10:57

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с COVID-19

РИА Новостивчера в 15:00

Захарова оценила материал La Stampa о «бесполезной помощи» Италии

RT на русскомвчера в 10:41

Захарова отреагировала на статью с критикой российских военных в Италии

Газета.Ruвчера в 07:37

Сенатор Джабаров ответил на критику российской помощи Италии

Национальная служба новостейвчера в 05:47
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Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 18:31
Общество

Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Известия вчера в 23:18
Экономика

ЦБ лишил группу «РосДеньги» права выдавать микрозаймы

Две фирмы, лишившиеся лицензий, ООО МКК «Финансовая лига» и ООО МКК «Финпродукт», напрямую входят в группу, следует из информации на сайте «РосДенег».
РБК вчера в 21:59
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Политика

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

Шойгу рассказал, что военные строят в Петропавловске

Накануне в правительстве России прошло совещание, на котором глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что министерство строит в регионах 16 многофункциональных медицинских центров на 1600 койко-мест.
Кам 24 вчера в 19:55
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 12:46
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Экономика

В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
RT на русском вчера в 19:37
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 25 марта в 11:46
Общество

Борис Акунин признался, что заразился коронавирусом

SM News вчера в 11:10
Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 16:27
Энергетика

Китай закупил у России рекордный объем нефти

Взгляд.ру вчера в 08:41
Армия и оружие

В Индонезии планируют приобрести 79 российских БТ-3Ф

В Минобороны Индонезии заявили о планах усилить Корпус морской пехоты российскими плавающими бронетранспортерами БТ-3Ф.
ГЛАС.RU вчера в 04:35
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

«Мы приехали в самое страшное место»: ведущий «Звезды» о работе военных специалистов в Италии

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал в студии «Открытого эфира», чем могут помочь российские специалисты итальянским коллегам и почему РФ приняла решение о содействии в борьбе с коронавирусом именно этой стране.
ТК Звезда 00:07
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги заявило, что из-за распространения коронавируса плей-офф текущего сезона досрочно завершается.
Вечерняя Москва 25 марта в 06:52
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Футбол

ФИФА хочет заставить клубы продлить контракты с игроками и тренерами

Соглашения футболистов и наставников, которые заканчиваются 30 июня этого года, предлагается продлить до новой даты окончания текущего сезона.
Soccer.ru вчера в 11:44
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 13:20
Политика

«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии

Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Эхо Москвы вчера в 13:00
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

REGNUM 25 марта в 10:54
Гаджеты

Google и LG не будут использовать чип Snapdragon 865 в смартфонах

В сообщении сайта говорится, что три крупнейших производителя гаджетов — LG, Nokia и Google решили отказаться от использования чипсета Snapdragon 865 в своих аппаратах.
RuNews24.ru вчера в 17:15
Происшествия

Лучший боец UFC арестован за вождение в пьяном виде

Газета.Ru вчера в 14:18
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