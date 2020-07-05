Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать211

Подробнее о событии

Сенатор не увидел катастрофы для России в появлении у США замены РД-180

РБК11:32

Сенатор не увидел проблемы в создании Белым домом аналога двигателя РД-180

News.ru11:26

В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Lenta.ru10:53

Сенатор Джабаров прокомменитировал появление в США аналога РД-180

Ридус09:35

США заменяют РД-180 своим двигателем, и это не беда — сенатор Джабаров

ИА Красная Весна08:50

Американский BE-4 не считают катастрофой для российской экономики

Вести.Ru08:31

В России не увидели катастрофы в создании в США аналога ракетных двигателей РД-180

Взгляд.ру07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Коммерсантъ 09:27
1
Происшествия

В Подмосковье сгорел автобус, направлявшийся в Дагестан

ТАСС 11:01
1
Транспорт

«Автодор» предложил увеличить скорость на платных трассах

32CARS.ru вчера в 08:31
698
Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
780
Политика

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Газета.Ru 11:32
140
Шоу-бизнес

София Ротару показала дом за миллион долларов

Хотя из-за пандемии на рынке элитной недвижимости кризис, и дорогие дома падают в цене. Так что и за миллион его сейчас вряд ли кто купит.
Комсомольская правда вчера в 09:10
Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине

В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
3
Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ

Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 11:30
3,2K
Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца

Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru 03 июля в 15:37
7
Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
255
Происшествия

Подозреваемую в убийстве дочери россиянку задержали в Таиланде

Как сообщает портал The Pattaya News, женщина также подозревается в убийстве своей полуторагодовалой дочери.
Вечерняя Москва 11:39
Футбол

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью в чемпионате Англии

"Ньюкасл Юнайтед" и "Вест Хэм Юнайтед" сыграли вничью в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2.
Газета.Ru 11:15
Футбол

Хави продлил контракт с «Аль-Садд» на один год

Sport24.ru 08:39
Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
37
Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
73
Политика

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
68
Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
148
Кино

«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor вчера в 22:14
24
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
58
Политика

В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение 10:26
Происшествия

Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Турции возросло до шести

Число погибших в результате взрыва на фабрике фейерверков в провинции Сакарья в Турции увеличилось до шести.
RT на русском 11:33
8
Шоу-бизнес

Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков

Российская газета 09:15
5
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
1,9K
Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:54
272
Футбол

«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ

RT на русском 11:31
Авто

Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

ToDay News Ufa 00:33
357
Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
325
Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ 03:47
357
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное