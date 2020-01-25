Никаких "способов" возвращения Донбасса и Крыма Кравчук не назвал: общие слова о "системной работе" не являются планом действий. Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них - невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского – без разницы.

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Кравчука на своей странице в Twitter.

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

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