Политика
Газета.RuКравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
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Кино
Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Происшествия
Коронавирус ни у кого из китайских туристов в Москве не обнаружен
Ни у кого из госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружено коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Общество
СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка
Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании.
Происшествия
Иномарка улетела в столб после ДТП на перекрёстке Науки с Гражданским
От удара иномарка улетела в столб. На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ДПС.
Единоборства
Сайборг нокаутировала Бадд и стала чемпионкой Bellator
В главном поединке Bellator 238 встретились чемпионка организации в полулегком весе Джулия Бадд из Канады и бразильянка Кристина Сайборг.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Футбол
Иличич забил со штрафного с центра поля
Баскетбол
Леброн Джеймс вышел на третье место в списке снайперов НБА
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Теннис
Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Космос
Рогозин полетит на Восточный на самолете для космонавтов
Глава Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отправится на космодром Восточный на самолете Ту-204-300, который ранее был специально переоборудован для перевозки космонавтов.
Происшествия
На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
Общество
Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
Шоу-бизнес
Виктория Боня исчезла после поездки в Перу
Боня предупредила, что 4 дня не будет публиковать stories, но 24 января поклонники заметили, что ее страница в Instagram вовсе пропала.
Наука
Доктор Джэйми Фостер представил рецепт «идеального кофе»
Здоровье
Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России
"По состоянию на 21:00 25 января в России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено", – говорится в справке Минздрава, опубликованной замминистра здравоохранения России Олегом Салагаем в телеграме в субботу.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию
Госдума поддержала в первом чтении президентский законопроект о поправках к Конституции.
Происшествия
В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме
Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Футбол
Гути: «Невероятно, что Роналду в эпоху Месси взял 5 „Золотых мячей“»
У остальных же случаются взлеты и падения. Это правда, что я написал в твиттере, что выбираю Месси.
Политика
МИД Ирана: виновный в крушении украинского Boeing находится в тюрьме
Военнослужащий, который по ошибке сбил украинский Boieng 737, находится в тюрьме, сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.