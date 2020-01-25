Политика

Газета.RuГазета.RuКравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
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