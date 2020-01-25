Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.

Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

Единоборства Сайборг нокаутировала Бадд и стала чемпионкой Bellator В главном поединке Bellator 238 встретились чемпионка организации в полулегком весе Джулия Бадд из Канады и бразильянка Кристина Сайборг.

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Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

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Здоровье Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России "По состоянию на 21:00 25 января в России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено", – говорится в справке Минздрава, опубликованной замминистра здравоохранения России Олегом Салагаем в телеграме в субботу.