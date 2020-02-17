Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море. Министерство потребовало освободить граждан Украины, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.

В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины

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