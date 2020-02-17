Политика
Lenta.ruВ России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины
Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море. Министерство потребовало освободить граждан Украины, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.
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Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
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Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта
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В Петербурге в суд поступил новый иск к беглянке Алле Ильиной
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
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Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
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По версии издания Gorod55, между мужчиной, который работал воспитателем в кадетском корпусе, и отцом одного из мальчиков произошел конфликт из-за сделанного ребенку замечания.