Политика
Lenta.ruВ России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины
«Можно только развести руками», — заключил он. Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море. Министерство потребовало освободить граждан Украины, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.
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В России отреагировали на протест МИД Украины в связи с задержанием браконьеров
RT на русскомвчера в 17:11
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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