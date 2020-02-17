Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины

«Можно только развести руками», — заключил он. Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море. Министерство потребовало освободить граждан Украины, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.
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В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины

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В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины

Lenta.ruвчера в 16:22

В России отреагировали на протест МИД Украины в связи с задержанием браконьеров

RT на русскомвчера в 17:11

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Газета.Ruвчера в 18:30

МИД Украины выразил протест России после задержания украинских браконьеров в Азовском море

ТАССвчера в 12:59

МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

РБКвчера в 12:49
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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RT на русском вчера в 18:55
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Lenta.ru вчера в 13:16
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В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
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Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

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RT на русском вчера в 23:35
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере

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РИА Новости вчера в 10:50
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Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая

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