Политика
RT на русскомМИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Оценить449
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинское МИД выразило протест России из-за задержания браконьеров в Крыму
Московский Комсомолец01:06
В России отреагировали на протест МИД Украины в связи с задержанием браконьеров
RT на русскомвчера в 17:11
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:27, Ашберн
Авто
Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в РФ
Футбол
Кокорин отметился дублем в первом матче за «Сочи»
Общество
Китай освободит от ввозных пошлин около 700 импортных товаров из США
Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР с 2 марта этого года начнет принимать заявления от китайских компаний на освобождение от ввозных пошлин на 696 товарных позиций из США.
Экономика
Торги акциями «Эн+ Груп» на Московской бирже начнутся с 18 февраля
Торги акциями компании "Эн+ Груп" на Московской бирже начнутся завтра, 18 февраля, сообщила пресс-служба торговой площадки.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Общество
«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»
Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Биатлон
Старых стартует последней в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на гонку 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых будет стартовать последней под 100-м номером.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Футбол
Захави может перейти в «Локомотив»
Считается. что 32-летний Захави может идеально подойти «Локомотиву», как альтернатива перешедшему в испанскую «Сельту» Федору Смолову.
Общество
«Яндекс» предустановит свой браузер на ноутбуки Asus
«Яндекс» договорился о предустановке своего браузера на ноутбуки Asus. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили представители компаний.
Финансы
Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю
В опубликованном "Инфляционном отчете" за январь 2019 года Национальный банк Украины оценил потребность в валютных средствах на 2020 год только на обслуживание и погашение валютной части государственного долга в "свыше девяти миллиардов долларов США".
Общество
Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса
Политика
Клишас: процедуру общенародного голосования внесут Конституцию РФ
Сопредседатель Рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию России Андрей Клишас сообщил о том, что процедура общенародного голосования по поправкам станет частью Конституции.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Авто
Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров
Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
Общество
УФАС проверит рекламу службы доставки с лимоном в руке «Родины-матери»
Рекламщики поместили рядом жирафов с пакетами и жука-навозника. А еще в руку знаменитой скульпторы вложили лимон.
Энергетика
Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд
Республика пыталась добиться от «Газпрома» выплаты 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за повышение цены на газ.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Армия и оружие
Стрельбу из новых «Градов» показали на видео
Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу
Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2018 году официально оформили развод после 33 лет брака.
Здоровье
В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту
В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Происшествия
В Подмосковье отец пятерых детей застрелил жену и покончил с собой
Многодетный постоялец общежития в подмосковном Селятино убил свою жену на глазах у 8-летнего сына, сообщает Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Фигурное катание