Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Китай освободит от ввозных пошлин около 700 импортных товаров из США Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР с 2 марта этого года начнет принимать заявления от китайских компаний на освобождение от ввозных пошлин на 696 товарных позиций из США.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Футбол Захави может перейти в «Локомотив» Считается. что 32-летний Захави может идеально подойти «Локомотиву», как альтернатива перешедшему в испанскую «Сельту» Федору Смолову.

Финансы Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю В опубликованном "Инфляционном отчете" за январь 2019 года Национальный банк Украины оценил потребность в валютных средствах на 2020 год только на обслуживание и погашение валютной части государственного долга в "свыше девяти миллиардов долларов США".

Политика Клишас: процедуру общенародного голосования внесут Конституцию РФ Сопредседатель Рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию России Андрей Клишас сообщил о том, что процедура общенародного голосования по поправкам станет частью Конституции.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Авто Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.