Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом. Свое мнение он высказал агентству НСН. В частности, речь идет о статье итальянской газеты La Stampa, которая оценила помощь от России как бесполезную.
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Грузы, которые Россия направила в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, на 80% оказались «абсолютно бесполезны или малополезны», передает
 газета La Stampa.
Дождь16:09

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La Stampa: Помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии в большей части оказалась бесполезной

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Коммерсантъ07:59

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с пандемией

РИА Новости15:00

Сенатор Джабаров ответил на критику российской помощи Италии

Национальная служба новостей05:47
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
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Российская газета 15:18
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По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru 03:02
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Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
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Общество

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Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.
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Газета.Ru 13:18
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Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
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Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса в России.
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Экс-начальника управления СК оставили в СИЗО еще на три месяца

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Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
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Семь человек погибли, ещё один пострадал.
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Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Взгляд.ру 15:35
Политика

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Газета.Ru 14:49
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
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Ученые раскрыли механизм возникновения сверхмассивных черных дыр

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SpaceX провалила испытания парашюта для корабля Crew Dragon

Вашингтон, 25 марта 2020, 12:50 — REGNUM Американская компания SpaceX провели неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, сообщает Space News.
REGNUM вчера в 05:50
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В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
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Коронавирус в Кузбассе: Сергей Цивилев ввел дополнительные меры

Вечером 26 марта Сергей Цивилев подписал распоряжение о дополнительных мерах, которые вводятся в Кузбассе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда - Кемерово 21:20
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В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

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