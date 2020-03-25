с чего всё началось

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом. Свое мнение он высказал агентству НСН. В частности, речь идет о статье итальянской газеты La Stampa, которая оценила помощь от России как бесполезную.

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

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Армия и оружие Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.

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Космос SpaceX провалила испытания парашюта для корабля Crew Dragon Вашингтон, 25 марта 2020, 12:50 — REGNUM Американская компания SpaceX провели неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, сообщает Space News.

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