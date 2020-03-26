Коронавирус
Lenta.ruВ России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом. Свое мнение он высказал агентству НСН. В частности, речь идет о статье итальянской газеты La Stampa, которая оценила помощь от России как бесполезную.
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Сенатор Джабаров ответил на критику российской помощи Италии
Национальная служба новостейвчера в 05:47
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