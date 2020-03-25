Коронавирус
Lenta.ruВ России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом. Свое мнение он высказал агентству НСН. В частности, речь идет о статье итальянской газеты La Stampa, которая оценила помощь от России как бесполезную.
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с чего всё началось
Грузы, которые Россия направила в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, на 80% оказались «абсолютно бесполезны или малополезны», передает газета La Stampa.Дождь16:09
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Общество
МВД приостановит личный прием граждан
Уточняется, что прием прекратится в пятницу, 27 марта.
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Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Авто
В Сети показали универсал Volkswagen Polo
Сотрудники портала Колеса.ру представили рендерные изображения обновленного Volkswagen Polo. Машина представлена в кузове универсал.
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В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Общество
В Бурятии появился второй заболевший коронавирусом
Улан-Удэ, 26 марта 2020, 08:09 — REGNUM На территории Бурятии зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Мурашко рассказал о состоянии Лещенко
Состояние Льва Лещенко, находящегося в реанимации, улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке, заявил в четверг, 26 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Политика
Путин призвал G20 ввести мораторий на новые санкции
Страны, пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), нуждаются в помощи.
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Источник: РПЛ на 90% будет завершена, «Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов
По данным журналиста, итоги турнира подведут по состоянию на 22-й тур.
Шоу-бизнес
Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим
Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Гаджеты
Google и LG не будут использовать чип Snapdragon 865 в смартфонах
В сообщении сайта говорится, что три крупнейших производителя гаджетов — LG, Nokia и Google решили отказаться от использования чипсета Snapdragon 865 в своих аппаратах.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Политика
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Общество
Володин сообщил о внесении поправок о наказании за нарушение карантина
В Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми установят наказание за нарушение карантина.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Технологии
Новая сборка Windows 10 Insider Preview получила улучшения интерфейса для устройств 2-в-1
Новая сборка Windows 10 Insider Preview 19592 для Fast Ring — пользователей, которые получают новейшие тестовые сборки операционной системы, при том рискуя получить нестабильное ПО, — приобрела комплекс возможностей, которые Microsoft называет «Tablet Posture» (осанка планшета).
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
Происшествия
В Прикамье вдвое выросло число заразившихся коронавирусом
Ранее в Пермском крае было выявлено пять случаев заболевания, таким образом, число пациентов с коронавирусной инфекций выросло в два раза.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.
Авто
Коронавирус ставит под угрозу слияние PSA-Fiat Chrysler
Условия слияния PSA Group и Fiat Chrysler (FCA) могут измениться из-за эпидемии коронавируса.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Происшествия
Привокзальная площадь Улан-Удэ попала в уголовное дело
В Бурятии в отношении бывшего начальника региональной дирекции железнодорожных вокзалов возбуждено уголовное дело.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.