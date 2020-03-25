Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом. Свое мнение он высказал агентству НСН. В частности, речь идет о статье итальянской газеты La Stampa, которая оценила помощь от России как бесполезную.
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с чего всё началось
Грузы, которые Россия направила в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, на 80% оказались «абсолютно бесполезны или малополезны», передает
 газета La Stampa.
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