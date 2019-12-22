Политика
РИА НовостиВ России ответили на обвинения Польши в искажении истории
В МИД Польши в ответ выразили "тревогу и недоумение", обвинив Москву в искажении истории. "Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
Читать в источнике
Оценить179
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Спорт
Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК РФ
Адвокат экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден ответил на заявление Следственного комитета России, обвинившего химика в допинговых махинациях, из-за которых российский спорт подвергся жестким санкциям.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Политика
Швейцария раскритиковала санкции США в адрес своей фирмы Allseas
Критический комментарий высказал представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц по поводу санкций США в адрес швейцарской фирмы Allseas, 22 декабря пишет ТАСС.
Общество
В закон о воинской службе внесли изменения
Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна
Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
Общество
У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании
На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
Здоровье
Названы болезни, признаками которых может быть сухость во рту
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Наука
Собаки могут обрабатывать числа, выяснили американские ученые
Общество
На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды
Общество
Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии
В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Происшествия
После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88
Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
Общество
В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией
В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
Политика
Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Общество
Елизавета II встретит Рождество без мужа
Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
Гаджеты
Перенесён старт продаж смартфона с гибким экраном Motorola Razr
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Общество
Шестилетняя британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы
Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл последней команде АПЛ
В поединке 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Уотфорду».
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Происшествия