Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России ответили на обвинения Польши в искажении истории

В МИД Польши в ответ выразили "тревогу и недоумение", обвинив Москву в искажении истории. "Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
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В России ответили на обвинения Польши в искажении истории

РИА Новости09:05

МИД Польши ответил на слова Путина о причинах начала Второй мировой

РБК04:37

В Польше ответили на слова Путина о начале Второй Мировой войны

РЕН ТВ00:46

МИД Польши обвинил власти России в искажении картины Второй мировой войны

Газета.Ru02:12

МИД Польши заявил об искажении властями РФ картины Второй мировой войны

Известия00:56

В МИД Польши назвали заявление Путина о Второй мировой войне искажением истории

Life.ru03:10

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

ТАСС00:31
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Общество

В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро

РБК 11:11
Спорт

Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК РФ

Адвокат экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден ответил на заявление Следственного комитета России, обвинившего химика в допинговых махинациях, из-за которых российский спорт подвергся жестким санкциям.
Газета.Ru 12:02
Происшествия

Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе ликвидировали

ТАСС 11:46
Музыка

Шнуров обсыпал семечками оскорбившего Гагарину участника «Голоса»

Газета.Ru 05:45
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
Политика

Швейцария раскритиковала санкции США в адрес своей фирмы Allseas

Критический комментарий высказал представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц по поводу санкций США в адрес швейцарской фирмы Allseas, 22 декабря пишет ТАСС.
Красная весна 12:00
Общество

В закон о воинской службе внесли изменения

Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.
Газета.Ru вчера в 09:16
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна

Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
МонаВиста 06:05
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой

РИА Новости 11:40
Общество

У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании

На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
Компания 09:23
Здоровье

Названы болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru 02:35
Наука

Собаки могут обрабатывать числа, выяснили американские ученые

Народные новости 19 декабря в 17:21
Общество

На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды

Российская газета 04:29
Общество

Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 07:58
Происшествия

В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Российская газета 10:50
Происшествия

После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88

Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
Фонтанка.Ру 09:36
Общество

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Политика

Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Газета.Ru 06:58
Общество

Елизавета II встретит Рождество без мужа

Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
ТВ Центр 08:51
Гаджеты

Перенесён старт продаж смартфона с гибким экраном Motorola Razr

REGNUM вчера в 07:46
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Общество

Шестилетняя британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы

Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.
Sputnik Узбекистан 10:40
Космос

Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости 20 декабря в 07:04
Спорт

Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице

На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл последней команде АПЛ

В поединке 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Уотфорду».
Vprognoze.ru 11:44
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

РБК 07:29
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи

Военное дело вчера в 06:06
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
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