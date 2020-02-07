Экономика
Lenta.ruВ России ответили на отказ Польши от российского угля
Угольные компании Кузбасса в случае отказа Польши от российского угля перенаправят освободившиеся объемы на другие рынки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента угольной промышленности Кемеровской области.
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Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.РИА Новостивчера в 02:18
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