Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России ответили на отказ Польши от российского угля

Угольные компании Кузбасса в случае отказа Польши от российского угля перенаправят освободившиеся объемы на другие рынки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента угольной промышленности Кемеровской области.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.
РИА Новости02:18

Подробнее о событии

В Кузбассе готовы перенаправить уголь в страны Азии в случае отказа от него Польши

ТАСС06:38

В России ответили на отказ Польши от российского угля

Lenta.ru06:37

Кузбасские угольщики потеряют около 500 млн долларов из-за отказа Польши

VSE42.RU00:53

В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

РИА Новости02:18

Кузбасс нашел применение углю в случае отказа Польши от закупок

Взгляд.ру02:05

Ограничение Польши на импорт угля может лишить кузбасских угольщиков миллионов долларов

Avoka.do01:31

Кузбасские власти прокомментировали отказ Польши от российского угля

Газета Кемерова03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Футбол

Комитет РФС поддержал реформу Кубка России

В Москве состоялось заседание комитета профессионального футбола РФС, сообщает официальный сайт организации.
Советский спорт 06:11
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
Общество

Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге

Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
RT на русском 07:08
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решила сменить имидж

Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
RuNews24.ru 05:34
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Экономика

Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи

Lenta.ru вчера в 16:48
Экономика

Дерипаска назвал «позорным» снижение ставки ЦБ на 0,25%

Снижение ключевой ставки на 0,25% бизнесмен назвал «позорным» для российской экономики.
Компания 06:41
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
РИА Новости 04:47
Происшествия

Житель Челябинска изнасиловал таксистку и часами катал ее по городу

После чего парень пересел на место водителя и несколько часов катал несчастную по городу.
РЕН ТВ 07:03
Спорт

Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

РИА Новости 06:25
Кино

Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Известия вчера в 04:51
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Армия и оружие

Макрон объявил о сокращении ядерного арсенала Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сократил свой ядерный потенциал до 300 боеголовок, сообщает Le Monde.
Московский Комсомолец 07:13
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Российская газета вчера в 23:25
Киберспорт

Blizzard извинилась за провальный релиз Warcraft III: Reforged

Warcraft III: Reforged - это ремейк одной из самых известных и популярных стратегий в реальном времени и ее дополнительной кампании The Frozen Throne.
Российская газета 04 февраля в 09:00
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Армия и оружие

Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды

По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
Известия 06:06
Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:18
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде

На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Paparazzi.ru вчера в 23:44
Политика

В Сочи идут переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

Russkie.org 06:19
Политика

Абэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании углубить сотрудничество с Россией и подписать мирный договор, решив тем самым вопрос с несколькими Курильскими островами, на которые претендует Токио.
Известия вчера в 22:57
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК вчера в 13:13
Происшествия

Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:59
Происшествия

Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
RT на русском 04:13
Общество

Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС

Абоненты МТС в пятницу, 7 февраля, пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора.
Известия 05:21
Политика

Американцы позавидовали российской эвакуации из очага коронавируса

Американцы, эвакуированные из очага распространения смертельного коронавируса в Китае — города Ухань провинции Хубэй, раскритиковали организацию процесса.
Lenta.ru 06:00
Экономика

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%

Напомним, что "Жилье и городская среды" предусматривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых.
Интерфакс 03:27
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное