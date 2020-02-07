Экономика
Lenta.ruВ России ответили на отказ Польши от российского угля
Угольные компании Кузбасса в случае отказа Польши от российского угля перенаправят освободившиеся объемы на другие рынки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента угольной промышленности Кемеровской области.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.РИА Новости02:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Футбол
Комитет РФС поддержал реформу Кубка России
В Москве состоялось заседание комитета профессионального футбола РФС, сообщает официальный сайт организации.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Общество
Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге
Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Экономика
Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи
Экономика
Дерипаска назвал «позорным» снижение ставки ЦБ на 0,25%
Снижение ключевой ставки на 0,25% бизнесмен назвал «позорным» для российской экономики.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
Происшествия
Житель Челябинска изнасиловал таксистку и часами катал ее по городу
После чего парень пересел на место водителя и несколько часов катал несчастную по городу.
Спорт
Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок
Кино
Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Армия и оружие
Макрон объявил о сокращении ядерного арсенала Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сократил свой ядерный потенциал до 300 боеголовок, сообщает Le Monde.
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер
Киберспорт
Blizzard извинилась за провальный релиз Warcraft III: Reforged
Warcraft III: Reforged - это ремейк одной из самых известных и популярных стратегий в реальном времени и ее дополнительной кампании The Frozen Throne.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Армия и оружие
Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды
По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде
На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Политика
Абэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании углубить сотрудничество с Россией и подписать мирный договор, решив тем самым вопрос с несколькими Курильскими островами, на которые претендует Токио.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Происшествия
Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск
Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Происшествия
Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС
Абоненты МТС в пятницу, 7 февраля, пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора.
Политика
Американцы позавидовали российской эвакуации из очага коронавируса
Американцы, эвакуированные из очага распространения смертельного коронавируса в Китае — города Ухань провинции Хубэй, раскритиковали организацию процесса.
Экономика
Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%
Напомним, что "Жилье и городская среды" предусматривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.