Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.

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Угольные компании Кузбасса в случае отказа Польши от российского угля перенаправят освободившиеся объемы на другие рынки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента угольной промышленности Кемеровской области.

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