с чего всё началось

Ранее в службе внешних связей ЕС назвали запуск пассажирских поездов по мосту без согласия Киева "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины". Как заявили в европейской дипслужбе, конструкция якобы "ограничивает проход судов через Керченский пролив".

В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

Происшествия В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57 В Хабаровском крае упал истребитель Т-50 (Су-57), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.

Происшествия Мэра мексиканского города застрелили при нападении на вечеринку Во время нападения на новогоднюю вечеринку в Мексике были убиты мэр города Халапа (штат Оахака) Артуро Веласкес и сотрудник городской администрации Хавьер Терреро.

Авто Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.

Единоборства Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле По словам Василия предварительная договоренность об объединительном бое уже достигнута, известно, что он состоится в апреле 2020 года, осталось только определить точную дату и согласовать все детали.

Наука Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна В ходе исследования центр проанализировал количество защищенных докторских диссертаций в России за 2 года и выяснил, что 57,4 процента диссертаций были защищены представительницами прекрасного пола, 42,6 процента – мужчинами.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.

Экономика СБП обрастает банковскими комиссиями СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).

Общество Россияне назвали худшие подарки на Новый год Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.