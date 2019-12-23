Политика
РИА НовостиВ России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Ранее в службе внешних связей ЕС назвали запуск пассажирских поездов по мосту без согласия Киева "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины". Как заявили в европейской дипслужбе, конструкция якобы "ограничивает проход судов через Керченский пролив".
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с чего всё началось
В сообщении, которое было опубликовано внешнеполитической службой ЕС, говорилось что открытие железнодорожной части моста является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» и шагом к «принудительной интеграции полуострова с Россией» с одной стороны и «изоляцией Крыма от Украины» c другой.РБК18:08
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