с чего всё началось

Ранее в службе внешних связей ЕС назвали запуск пассажирских поездов по мосту без согласия Киева "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины". Как заявили в европейской дипслужбе, конструкция якобы "ограничивает проход судов через Керченский пролив".

В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

Экономика Для Новосибирской области вырастет сумма федерального финансирования На 49-й сессии Заксобрания Новосибирской области первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков отметил, что средства, которые выделяются с федерального уровня эффективно используются в регионе, нацпроекты реализованы практически на 100%.

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Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Происшествия СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Общество Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Общество Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, сообщает «Ъ» со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.

Кино Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.

Экономика На торгах в США фондовые индексы обновили максимумы Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 116,48 пункта, индекс S&P 500 прибавил 4,34 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 25,37 пункта.

Кино Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.

Общество В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу "Дело Топоровских" История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.

Финансы Россияне стали закупаться валютой к Новому году Россияне стали активнее закупаться валютой перед Новым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Политика В Иркутской области объявлен новый состав правительства Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.

Общество Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету» «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

Футбол «Сампдория» хочет вернуть Ригони «Зениту» Напомним, что минувшим летом "Сампдория" арендовала Ригони у "сине-бело-голубых" до конца сезона с опцией выкупа контракта.