Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста

В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста. Глава государства назвал запуск пассажирских поездов большим событием, а сам инфраструктурный объект — "красавцем".
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В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту

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В Евросоюзе осудили открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив

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Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
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Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне в Нью-Мексико.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают Конституцию, так как не спешат передавать обвинительное заключение по процедуре импичмента в сенат.
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Сегодня в Петербурге выберут эскизы будущего памятника Чайковскому

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Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд

Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд. В пути он будет находиться 43 с половиной часа.
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Названа доля России в импорте газа в Европу

Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
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