В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста. Глава государства назвал запуск пассажирских поездов большим событием, а сам инфраструктурный объект — "красавцем".

В России ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста

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