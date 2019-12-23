Политика
РИА НовостиВ России ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста. Глава государства назвал запуск пассажирских поездов большим событием, а сам инфраструктурный объект — "красавцем".
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Культура
Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»
Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева после операции рассказала о порванном грудном импланте
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ей пришлось пройти через срочную операцию из-за порванного грудного импланта.
Футбол
Полузащитник «Ювентуса» Бентанкур дисквалифицирован на три матча
Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур дисквалифицирован на три матча после игры за Суперкубок Италии против "Лацио" (1:3).
Энергетика
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием
Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Космос
Жители Урала смогут видеть кольцеобразное солнечное затмение
Жители Урала 26 декабря смогут стать свидетелями красивого астрономического события.
Происшествия
Сотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии
Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Биатлон
СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира
Союз биатлонистов России утвердил составы мужской и женской национальных команд на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка мира.
Футбол
Дзюба вновь признан лучшим футболистом России
Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Космос
Космический корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне в Нью-Мексико.
Политика
Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают Конституцию, так как не спешат передавать обвинительное заключение по процедуре импичмента в сенат.
Культура
Сегодня в Петербурге выберут эскизы будущего памятника Чайковскому
Здоровье
Ученые: ходьба позволит избежать болезни Альцгеймера
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Происшествия
Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии
Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Политика
Кадыров: экс-мэр Грозного перестарался, применяя в работе электрошокер
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что экс-мэр Грозного Ислам Кадыров применял электрошокер в общении с жителями.
Экономика
Путин прокомментировал возможность вычета акцизов из топливных цен
Президент России Владимир Путин сообщил, что вычет акцизов из стоимости топлива можно было бы обсудить, однако реакция Минфина будет предсказуемой.
Транспорт
Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд
Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд. В пути он будет находиться 43 с половиной часа.
Энергетика
Названа доля России в импорте газа в Европу
Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Экономика
ЦБ ожидает замедления роста ВВП к концу 2019 года
По итогам 2019 года темп прироста ВВП ожидается на уровне 0,8–1,3%. Также ЦБ констатирует замедление роста розничного кредитования.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Происшествия
Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя
В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.