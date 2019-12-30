Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России ответили на слова посла США о Второй мировой войне

Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
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Российские дипломаты поспорили с послом США о причинах Второй мировой войны

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
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Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
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Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160

Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
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Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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Павел Мамаев рассказал о своей цели в ФК «Ростов»

31-летний полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как складываются первые месяцы тренировок под руководством главного тренера Валерия Карпина.
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Количество пострадавших в ДТП под Псковом выросло до 21 человека

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Transcend анонсировала сверхскоростную флешку JetFlash 910

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Бизнесмен Илья Трабер вошел в число акционеров АО «ЛОЭСК»

Компания ООО «Росток», владевшая долей в АО «ЛОЭСК» в размере 75,1%, продала 37,5% своих акций АО гражданам РФ Илье Траберу и Рамису Дебердееву.
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В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
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Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком команды в первой части чемпионата Франции по версии болельщиков.29-летний футболист набрал 69% голосов.
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В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.
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Бывший участник шоу Top Gear высказал свое мнение по поводу причин плохого качества российских автомобилей.
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Голкипер Ярослав Аскаров займет место в воротах сборной России в матче МЧМ-2020 против Германии.
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Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
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На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
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Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
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В Казахстане вспомнили о предыдущей аварии самолета Bek Air

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Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
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Ларионов о матче с США на МЧМ: у хоккеистов сборной России немножко отключился мозг

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