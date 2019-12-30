Политика
РИА НовостиВ России ответили на слова посла США о Второй мировой войне
Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
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Футбол
Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
Общество
Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160
Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
Хоккей
ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Новогодний подарок от GOG — ролевая игра Tower of Time
Цифровой магазин GOG в рамках большой зимней распродажи подготовил новогодний подарок всем своим пользователям — бесплатную копию ролевой игры Tower of Time.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Футбол
Павел Мамаев рассказал о своей цели в ФК «Ростов»
31-летний полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как складываются первые месяцы тренировок под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП под Псковом выросло до 21 человека
Гаджеты
Transcend анонсировала сверхскоростную флешку JetFlash 910
Компания Transcend представила новую флешку JetFlash 910, которая отличается высокими показателями скорости чтения и записи.
Экономика
Бизнесмен Илья Трабер вошел в число акционеров АО «ЛОЭСК»
Компания ООО «Росток», владевшая долей в АО «ЛОЭСК» в размере 75,1%, продала 37,5% своих акций АО гражданам РФ Илье Траберу и Рамису Дебердееву.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Футбол
Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1
Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком команды в первой части чемпионата Франции по версии болельщиков.29-летний футболист набрал 69% голосов.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Политика
В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым
Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Бывший участник шоу Top Gear высказал свое мнение по поводу причин плохого качества российских автомобилей.
Хоккей
МЧМ-2020. Аскаров сыграет в воротах сборной России в матче с Германией
Голкипер Ярослав Аскаров займет место в воротах сборной России в матче МЧМ-2020 против Германии.
Политика
Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
Происшествия
На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Гаджеты
В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста
Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
Происшествия
В Казахстане вспомнили о предыдущей аварии самолета Bek Air
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Единоборства
Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом
В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Происшествия
Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании
Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
Хоккей
Ларионов о матче с США на МЧМ: у хоккеистов сборной России немножко отключился мозг
Ранее сообщалось, что Ярослав Аскаров займёт место в воротах сборной России по хоккею в матче с Германией на МЧМ.