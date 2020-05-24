Политика
Lenta.ruВ России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии
Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Сообщения в американских СМИ об "усталости" России в Сирии - очередная попытка выдать желаемое за действительное, не имеющая ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости координатор группы Государственной Думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.РИА Новости13:56
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Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Кино
Джейсону Стейтхему нашли роль в киновселенной Marvel
Piter.tv 15:17
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Шоу-бизнес
Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть
Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть Анастасия Шубская и Александр Овечкин вновь ждут пополнения в семье.
Экспресс газета 10:32
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Недвижимость
Стоимость аренды жилья в крупных городах упала на 10% в апреле
В апреле 2020 года стоимость арендного жилья упала во всех крупных городах России, пишет газета «Известия».
Известия 15:00
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс поблагодарил Хабиба за ответ Макгрегору
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс поблагодарил обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Газета.Ru 16:45
Общество
Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы
Коммерсантъ 04:57
Футбол
В российском футболе растет число заразившихся коронавирусом
В российском футболе растет число заразившихся коронавирусом Российская премьер-лига (РПЛ) постепенно выходит из эпидемиологического карантина и начинает подготовку к рестарту чемпионата страны, пока намеченному на 21 июня.
Коммерсантъ 08:48
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,2 млн — ВОЗ
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,2 млн, за сутки случаев заражения стало больше на 101,5 тыс. Об этом 24 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИА Красная Весна 15:05
Общество
Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Петербург при самом оптимистичном прогнозе может рассчитывать на полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе.
DP.RU 08:58
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Футбол
БАТЭ в упорнейшей борьбе победил в финале Кубка Белоруссии
Обладателем Кубка Белоруссии стал борисовский БАТЭ, победивший в финале брестское «Динамо» 24 мая в Минске.
ИА Красная Весна 12:33
Общество
Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в берлинских клиниках пациентов, инфицированных COVID-19.
РИА Новости 16:52
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Политика
Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM 13:19
Здоровье
Президент Чили заявил, что система здравоохранения близка к пределу
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что система здравоохранения Чили работает почти на пределе возможностей из-за растущего числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:29
Общество
В России появился черный рынок пропусков на фоне эпидемии коронавируса
В России появился черный рынок пропусков на фоне эпидемии COVID-19.
Известия 14:00
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Происшествия
Администратора «Омбудсмена полиции» Худякова задержали
Администратор паблика проекта "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков задержан, он находится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) в Москве.
ТАСС 09:32
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником
О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
RuNews24.ru 22 мая в 10:38
Происшествия
В Мурманской области пропала четырехлетняя девочка
Российская газета 12:06
Футбол
Иван Саморано: У «Барселоны» финансовые проблемы. Мартинес останется в «Интере»
Иван Саморано считает, что финансовые проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса, не позволят Барселоне приобрести аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса у Интера.
Советский спорт 16:58
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Здоровье
В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом
Car.ru 22 мая в 03:31