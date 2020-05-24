Сообщения в американских СМИ об "усталости" России в Сирии - очередная попытка выдать желаемое за действительное, не имеющая ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости координатор группы Государственной Думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

с чего всё началось

Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии

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