Политика
Lenta.ruВ России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии
Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Сообщения в американских СМИ об "усталости" России в Сирии - очередная попытка выдать желаемое за действительное, не имеющая ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости координатор группы Государственной Думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.РИА Новости13:56
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Общество
Россиянам дали советы по выходу из режима самоизоляции
Опрошенные РИА Новости эксперты дали советы россиянам по выходу из режима самоизоляции и возвращению к рабочим будням Они порекомендовали гражданам начинать подготовку к рабочим дням как минимум за неделю, а идеале — почти за месяц.
Lenta.ru 18:05
Происшествия
В Москве у мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы
В столичном районе Фили-Давыдково у мусорного бака местные жители обнаружили тело 22-летней гражданки Кубы Лаурен Моралис Фернандес.
Lenta.ru 18:21
Энергетика
Добыча нефти в США снизилась почти на 20% с марта
К 20 мая объем добычи нефти в США снизился почти на 20% с пикового уровня марта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на подразделение консалтинговой компании Wood Mackenzie.
Коммерсантъ вчера в 01:27
Происшествия
В Петербурге умерла девушка после отказа скорой помощи приехать к ней
30-летняя Мария Симонова умерла 23 мая. Известно, что девушка несколько раз пыталась вызвать скорую помощь.
Kazanfirst.ru 05:46
Общество
Попова заявила, что в России нет случаев смерти от COVID-19 на дому
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксированы случаи смерти от COVID-19 на дому.
РИА Новости 12:46
Единоборства
Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
FightTime.ru 03:45
Кино
Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III
Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
Игромания.ру вчера в 08:42
Происшествия
В Южно-Сахалинске автобус перевернулся на перекрестке улицы Поповича и проспекта Мира
РИА Сахалин-Курилы 08:20
Футбол
Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться
Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.
Soccer.ru 12:44
Происшествия
В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей
Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.
REGNUM 17:51
Экономика
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
Экономика
Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 22 мая в 08:29
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
Происшествия
В Приморском крае загорелась кровля больницы
В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 18:15
Политика
Судебный процесс над Нетаньяху начался в Израиле
В Израиле начинается судебный процесс с участием премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:39
Происшествия
На Камчатке общественник попал под статью за распространение ложных сведений о COVID–2019
В отношении камчатского общественника Владимира Шуманина возбудили административное производство за распространение недостоверных сведений о COVID–2019.
Кам 24 17:56
Культура
В Сети опубликован фильм Катерины Гордеевой «К 80-летию Бродского»
24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения поэта Иосифа Бродского.
Культуромания 09:37
Футбол
Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 или 20 июня
Приостановленный из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Италии по футболу может продолжиться 13 или 20 июня.
ТАСС Спорт 16:46
Общество
Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Петербург при самом оптимистичном прогнозе может рассчитывать на полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе.
DP.RU 08:58
Общество
Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09
Культура
Боец Шлеменко посоветовал к просмотру фильм Михалкова о чипировании
RuNews24.ru вчера в 06:22
Происшествия
Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости 09:31
Фигурное катание
Загитову признали олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
Sport.ru 11:28
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
Политика
Глава МИД Китая назвал сотрудничество с Россией «прочной крепостью»
Китай и Россия поддерживают друг друга и выступают за справедливость, об этом в ходе пресс-конференции с журналистами заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И. По словам главы МИД Китая, Пекин и Москва поддерживают друг друга и защищают перед необоснованными нападками отдельных стран в условиях пандемии.
Народные новости 11:28
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с необычным воспалительным синдромом, который, скорее всего, связан с заражением коронавирусом, пишет The Sun.
9111.ru 07:53
Футбол
«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком
Спорт-Экспресс 16:20