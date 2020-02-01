Политика
Lenta.ruПольша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на польское радио сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
"Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова", — написала она в фейсбуке.РИА Новости13:05
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Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
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Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, 213 скончались.
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ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
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Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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«Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности, заявил Турчак
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» совместно с Министерством здравоохранения работает над тем, чтобы вернуть возможность продажи лекарств с автолавок.
Политика
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью
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Ученые обнаружили доказательства реальности Всемирного потопа
Физикам удалось сделать научное открытие: Всемирный потоп, описанный в мифах и религиозных текстах многих народов мира, действительно мог быть реальным катаклизмом.
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По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
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Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Политика
США пообещали России новые санкции
По итогам голосования, более 95% крымчан проголосовали за присоединение к России. Тогда США и страны Евросоюза ввели санкции против Кремля.
Политика
Зеленский просит США назначить посланника по вопросам Донбасса
США должны назначить специального посланника по вопросам Донбасса, который сосредоточится исключительно на этом направлении, сказал Зеленский.
Армия и оружие
США развернули ядерное оружие малой мощности на подлодках
Развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности предписано новой ядерной доктриной США, опубликованной 2 февраля 2018 года.
Футбол
Малафеев опроверг слухи об уходе из «Зенита»
Происшествия
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Количество людей, которые погибли в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценске Орловской области, увеличилось до пяти человек.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy Note 10 Lite
На российском рынке появилась доступная модификация флагманского Samsung Galaxy Note 10 — смартфон Galaxy Note 10 Lite, который получил фирменный стилус S Pen.
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
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В Великобритании нашли Кольцо Всевластья
В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Политика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
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Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
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В московском метро подорожал проезд
Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
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Bethesda объяснила, как работает репутация в Fallout 76: Wastelanders
Близится выход обновления Wastelanders к Fallout 76, его тестирование уже проходит на закрытом сервере.
Здоровье
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Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
Наука
Ученые выяснили, как ВИЧ вырабатывает устойчивость к лекарствам
Исследователи из Института рака имени Фрэнсиса Крика в Лондоне и Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне описали механизм, благодаря которому вирус иммунодефицита человека способен развивать устойчивость к широко используемым препаратам.