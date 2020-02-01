с чего всё началось

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на польское радио сообщает РИА Новости.

Политика Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.

Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Экономика Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.

Общество Первый случай коронавируса подтвержден в Испании В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Космос Ученые обнаружили доказательства реальности Всемирного потопа Физикам удалось сделать научное открытие: Всемирный потоп, описанный в мифах и религиозных текстах многих народов мира, действительно мог быть реальным катаклизмом.

Политика США пообещали России новые санкции По итогам голосования, более 95% крымчан проголосовали за присоединение к России. Тогда США и страны Евросоюза ввели санкции против Кремля.

Гаджеты В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy Note 10 Lite На российском рынке появилась доступная модификация флагманского Samsung Galaxy Note 10 — смартфон Galaxy Note 10 Lite, который получил фирменный стилус S Pen.

Политика Великобритания официально вышла из состава Евросоюза За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.

Политика В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Транспорт В московском метро подорожал проезд Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).