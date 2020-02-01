Политика

ИзвестияИзвестияВ России ответили на требования Польши выплатить репарации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Читать в источнике
Комментировать865

Подробнее о событии

Фальсифицируете историю? Отправляйтесь в тюрьму! В Госдуме дали альтернативный ответ на претензии Польши

Царьград20:53

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Известия19:09

Захарова уличила Польшу в «шаромыжничестве» после желания репараций от России

Lenta.ru15:51

«Ниже нуля» — Пушков оценил шансы Польши на получение репараций от России

REGNUM16:49

Алексей Пушков: Право Польши требовать репарации у России — чисто польская фантазия

Новостной фронт16:04

Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России

РИА Новости19:01

"Где ваши манеры?" Польша кусает немецкую руку, которая ее кормит

BaltNews.ltвчера в 02:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Uznayvse.ru вчера в 05:35
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл в гостях «Адмирал», Кугрышев оформил хет-трик

РИА Новости 07:12
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Технологии

Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1

Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Актуальные Новости 04:33
Происшествия

Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите

Из больницы на КСК уже поступали сообщения о возможном заражении коронавирусом.
Чита.Ру 21:55
Происшествия

Гаражный бокс с 7 автобусами сгорел в Иркутске

Байкал24 21:34
Наука

Ученые нашли научное объяснение человеческой глупости

Специалисты Китайского Университета науки и технологии смогли объяснить, что такое человеческая глупость при помощи квантовой физики.
ToDay News Ufa 11:11
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

РИА Новости 23:21
Футбол

Футболист «Гамбурга» Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»

Защитник немецкого «Гамбурга» и сборной Греции по футболу Кириакос Пападопулос прокомментировал слухи о возможном переходе в московское «Динамо».
RT на русском 03:46
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 20:16
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы

Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Вечерняя Москва 07:57
Политика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости 10:07
Футбол

«Спартак» показал первый гол Соболева на тренировке

«Спартак» на своём YouTube-канале показал первую тренировку с командой новичка Александра Соболева.
Чемпионат 09:36
Технологии

Фотографы-любители зафиксировали новый вид северного сияния «Дюны»

Финские фотографы в сотрудничестве с учеными обнаружили ранее не отмеченный вид полярного сияния в виде дюн.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 00:56
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Накануне.Ru 07:53
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Экономика

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Коммерсантъ 04:27
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Здоровье

Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Лаборатория вирусологии в китайском Ухане существует, но там не могли искусственно вывести новый коронавирус, сообщил РИА Новости заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.
РИА Новости 23:01
Общество

В России вступили в силу новые правила увольнения

Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля.
Известия 22:20
Авто

Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор

По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Автоновости дня вчера в 12:32
Здоровье

Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса

Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.
Известия 11:24
Происшествия

Полицейский вертолет упал на рисовое поле в Японии

Как сообщает телеканал NHK, вертолет был обнаружен посреди рисового поля.
Известия 20:15
Космос

Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России

Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
News.ru 29 января в 07:12
Политика

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
ТАСС 14:16
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
REGNUM 29 января в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное