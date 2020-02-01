Политика
ИзвестияВ России ответили на требования Польши выплатить репарации
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
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Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Технологии
Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1
Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Происшествия
Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите
Из больницы на КСК уже поступали сообщения о возможном заражении коронавирусом.
Наука
Ученые нашли научное объяснение человеческой глупости
Специалисты Китайского Университета науки и технологии смогли объяснить, что такое человеческая глупость при помощи квантовой физики.
Футбол
Футболист «Гамбурга» Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»
Защитник немецкого «Гамбурга» и сборной Греции по футболу Кириакос Пападопулос прокомментировал слухи о возможном переходе в московское «Динамо».
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы
Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Политика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Футбол
«Спартак» показал первый гол Соболева на тренировке
«Спартак» на своём YouTube-канале показал первую тренировку с командой новичка Александра Соболева.
Технологии
Фотографы-любители зафиксировали новый вид северного сияния «Дюны»
Финские фотографы в сотрудничестве с учеными обнаружили ранее не отмеченный вид полярного сияния в виде дюн.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Экономика
Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Здоровье
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Лаборатория вирусологии в китайском Ухане существует, но там не могли искусственно вывести новый коронавирус, сообщил РИА Новости заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.
Общество
В России вступили в силу новые правила увольнения
Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля.
Авто
Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор
По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Здоровье
Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса
Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.
Происшествия
Полицейский вертолет упал на рисовое поле в Японии
Как сообщает телеканал NHK, вертолет был обнаружен посреди рисового поля.
Космос
Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России
Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
Политика
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.