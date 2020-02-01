Политика

ИзвестияИзвестияВ России ответили на требования Польши выплатить репарации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
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В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Известиявчера в 19:09

Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России

РИА Новостивчера в 19:01

Алексей Пушков: Право Польши требовать репарации у России — чисто польская фантазия

Новостной фронтвчера в 16:04

«Ниже нуля» — Пушков оценил шансы Польши на получение репараций от России

REGNUMвчера в 16:49

Захарова уличила Польшу в «шаромыжничестве» после желания репараций от России

Lenta.ruвчера в 15:51

Захарова назвала шаромыжничеством заявление МИД Польши о репарациях

RT на русскомвчера в 15:04

"Где ваши манеры?" Польша кусает немецкую руку, которая ее кормит

BaltNews.lt30 января в 02:05
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Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК вчера в 11:09
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России велика как никогда

Начиная, с 2008 года, Россия постоянно увеличивает свой военный потенциал, пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Pravda.Ru вчера в 02:30
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет

Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.
Дни24 01:53
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» стал спортивным директором «Динамо»

Газета.Ru 02:17
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС 01:47
Общество

Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года

За два года (в 2018 г. опрос не проводился) индекс упал более чем в 2 раза с 50 п. п. в 2017 г. Счастливых в 2017 г. было больше половины (55%), несчастных – 11%.
Ведомости 30 января в 15:55
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Единоборства

Реванш Хабиба и Конора, вероятно, состоится осенью 2020 года

Чемпионат 00:41
Хоккей

«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу

ТАСС Спорт 30 января в 23:22
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбления

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления, информация появилась на сайте Кремля.
Петербургский дневник 30 января в 09:29
Общество

С 1 февраля выплаты льготникам проиндексируют на 3%

С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан.
MosTimes вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий вчера в 01:08
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета вчера в 01:55
Происшествия

Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
РБК 01:53
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Экономика

Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений

РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 09:30
Здоровье

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11700 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11700 человек, 259 скончались.
Эхо Москвы вчера в 20:11
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия 30 января в 13:08
Футбол

Малафеев опроверг слухи об уходе из «Зенита»

Газета.Ru вчера в 17:20
Кино

Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Inc-news.ru 29 января в 15:04
Технологии

Кроссовер Kia Sportage в России получил сервисы «Яндекс»

Штатная мультимедиа получила поддержку сервисов «Яндекс» в четырех комплектациях, начиная с версии Luxe Plus стоимостью от 1 724 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 06:50
Здоровье

Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи

Как сообщает ToDay News Ufa, для поджелудочной железы самую большую опасность представляют газированные напитки.
ToDay News Ufa вчера в 02:19
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM 29 января в 10:50
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Хоккей

Савин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»

RT на русском вчера в 05:18
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