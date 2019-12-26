Политика

ИзвестияИзвестияВ России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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США назвали «вопиющим неуважением» запуск поездов по Крымскому мосту

Life.ru08:08

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Известия15:05

В Крыму ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

РИА Новости14:34

В Крыму ответили на слова посольства США о запуске поездов на полуостров

РБК16:13

Посольство США прокомментировало запуск поездов по Крымскому мосту

Московский Комсомолец07:35

В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту

Комсомольская правда07:27

В США осудили запуск ж/д движения по Крымскому мосту

Rambler News Service07:23
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Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Российская газета 11:12
Армия и оружие

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru 15:05
Политика

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
Происшествия

Жительница Кемерово оставила трехмесячную дочь на обочине

УтроNews 08:53
Армия и оружие

Минобороны РФ: США разрушают международную стратегическую стабильность

США занимаются последовательным разрушением международной базы, обеспечивающей контроль над вооружениями в мире, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
РИА Новости 16:11
Единоборства

Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Известия 12:26
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
CarsWeek.ru вчера в 04:01
Гаджеты

Новые смарт-часы Xiaomi на базе Wear OS получили модуль NFC

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлен проект нового носимого устройства — «умных» наручных часов под названием Forbidden City.
3DNews вчера в 03:45
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
RT на русском вчера в 05:39
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

На главу района Воронежской области совершено покушение

Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Коммерсантъ 04:05
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Tvoe-avto.com 23 декабря в 07:18
Армия и оружие

На Украине испытали новую боевую машину по стандартам НАТО

Сообщалось, что данная гаубица имеет калибр 155 миллиметров, что соответствует стандартам, принятым в армиях стран НАТО.
Военное дело 08:10
Происшествия

После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
RT на русском 15:05
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане

В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
Вечерний курьер 05:25
Космос

«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны

Российская газета 15:04
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд

ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
Спорт-Экспресс 13:59
Армия и оружие

В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа

RT на русском вчера в 15:16
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Хоккей

Сборная Канады обыграла команду США на старте МЧМ

Хоккеисты молодежной сборной Канады, составленной из игроков не старше 20 лет, переиграли команду США в своем первом матче молодежного чемпионата мира.
ProstoProSport 15:33
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
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Как быстро избавиться от новогоднего похмелья

Алкоголь в новогоднюю ночь особенно опасен, предупреждает эксперт Турищев.
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Футбол

Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой

Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Gazeta.SPb 03:32
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Космос

Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор

Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
ТАСС Наука 24 декабря в 11:15
Футбол

Роналду рассказал, каким был бы тренером

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поговорил о возможности стать тренером в будущем.
Евро-футбол.ру 09:17
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