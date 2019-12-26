Политика
ИзвестияВ России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Армия и оружие
Минобороны РФ: США разрушают международную стратегическую стабильность
США занимаются последовательным разрушением международной базы, обеспечивающей контроль над вооружениями в мире, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Единоборства
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
Гаджеты
Новые смарт-часы Xiaomi на базе Wear OS получили модуль NFC
На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлен проект нового носимого устройства — «умных» наручных часов под названием Forbidden City.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
На главу района Воронежской области совершено покушение
Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Армия и оружие
На Украине испытали новую боевую машину по стандартам НАТО
Сообщалось, что данная гаубица имеет калибр 155 миллиметров, что соответствует стандартам, принятым в армиях стран НАТО.
Происшествия
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане
В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
Космос
«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд
ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
Армия и оружие
В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Хоккей
Сборная Канады обыграла команду США на старте МЧМ
Хоккеисты молодежной сборной Канады, составленной из игроков не старше 20 лет, переиграли команду США в своем первом матче молодежного чемпионата мира.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Здоровье
Как быстро избавиться от новогоднего похмелья
Алкоголь в новогоднюю ночь особенно опасен, предупреждает эксперт Турищев.
Футбол
Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой
Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Космос
Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор
Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
Футбол
Роналду рассказал, каким был бы тренером
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поговорил о возможности стать тренером в будущем.