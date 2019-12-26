Политика
ИзвестияВ России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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США так же, как и Украина, изначально заявляли о том, что Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное - сугубо внутреннее дело России.
— Андрей Козенко, российский политикВестник Кавказа вчера в 14:52
с чего всё началось
Так он отреагировал на заявление посольства США на Украине в Twitter, в котором говорилось, что запуск железнодорожного сообщения «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».РБКвчера в 16:13
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В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту
Комсомольская правдавчера в 07:27
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