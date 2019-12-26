с чего всё началось

США так же, как и Украина, изначально заявляли о том, что Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное - сугубо внутреннее дело России.

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

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