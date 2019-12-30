Политика
ИзвестияПосол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны
Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны. Высказывание стало ответом на слова президента России Владимира Путина о пособниках Гитлера.
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Слуцкий назвал «безграмотными» слова посла США в Польше о «сговоре Сталина и Гитлера»
Комсомольская правда21:10
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Армия и оружие
Праздничный концерт для российских военных прошел на авиабазе Хмеймим
Новогодний праздничный концерт прошел для военнослужащих российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
В результате инцидента, произошедшего вечером 30 декабря, пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Шоу-бизнес
Муж Нюши Игорь Сивов опубликовал фото с детьми от разных браков
Муж певицы Нюши Игорь Сивов решил показать подписчикам в Instagram своих наследников от разных браков.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Армия и оружие
«Малахит» готовит арматуру для обитаемого подводного аппарата
Игры
Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6
Известный инсайдер PSErebus сообщил в своем Twitter о примерных сроках релиза GTA 6. По его данным, разработчики из Rockstar Games запланировали выход игры на осень 2021 года.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Космос
Подсчет прорывов. Журнал Science подвел итоги года
Черная дыра массой в 6,5 миллиарда солнечных масс находится от нас на расстоянии 55 миллионов световых лет.
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Политика
Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой в техасской церкви
Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрелка, открывшего огонь в Техасе, и заявил о важной роли разрешения на ношение оружия в этом штате.
Политика
Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита газа
Минимальный доход в размере 7 миллиардов долларов планирует получить Украина в результате реализации контракта на транзит российского газа по своей ГТС.
Политика
«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение
"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Футбол
«Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски
Туринцы согласовали условия личного контракта с игроком, который будет получать 2-3 млн евро в год на ближайшие 4,5 сезона.
Общество
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Шоу-бизнес
Иван Телегин раскрыл причину своего развода с Пелагеей
Жёны хоккеистов поддержали Пелагею, которая стала объектом травли из-за развода с Телегиным.
Транспорт
Москва готовится встречать Новый год при усиленных мерах безопасности
При досмотре людей, которые хотят встретить новогоднюю ночь в центре, задействуют сотни металлодетекторов, на этих пунктах досмотра будут дежурить бойцы Росгвардии и представители ЧОП, сообщает департамент региональной безопасности Москвы.
Энергетика
В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Футбол
«Витесс» объявил о назначении нового главного тренера
Стюринг некоторое время исполнял обязанности помощника главного тренера, а в конце сезона 2017/2018 выступал в роли временно исполняющего обязанности главного тренера.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.