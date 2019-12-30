Политика

ИзвестияИзвестияПосол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны

Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны. Высказывание стало ответом на слова президента России Владимира Путина о пособниках Гитлера.
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В МИД России указали на пробелы в образовании посла США

Lenta.ru22:13

Слуцкий назвал «безграмотными» слова посла США в Польше о «сговоре Сталина и Гитлера»

Комсомольская правда21:10

Слуцкий считает, что высказывания посла США поощряют Польшу к насаждению исторической лжи

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РИА Новости21:54

В российском МИДе заявила, что посол США в Польше плохо учила историю

Эхо Москвы16:01

В МИД РФ усомнились в знании истории посла США в Польше после ее ответа Путину

Газета.Ru15:29
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Армия и оружие

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Российская газета 12:32
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Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
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Подсчет прорывов. Журнал Science подвел итоги года

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Портал Поиск 13:40
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Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

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Политика

Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой в техасской церкви

Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрелка, открывшего огонь в Техасе, и заявил о важной роли разрешения на ношение оружия в этом штате.
Аргументы и Факты 21:14
Политика

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита газа

Минимальный доход в размере 7 миллиардов долларов планирует получить Украина в результате реализации контракта на транзит российского газа по своей ГТС.
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Политика

«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение

"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
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Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
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«Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски

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Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:13
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 28 декабря в 09:54
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Составлен рейтинг самых страшных фильмов 2019 года

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Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Накануне.Ru 28 декабря в 05:59
Экономика

Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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Транспорт

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Энергетика

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

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РБК 21:34
Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
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«Витесс» объявил о назначении нового главного тренера

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Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
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Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
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