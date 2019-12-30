Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны. Высказывание стало ответом на слова президента России Владимира Путина о пособниках Гитлера.

Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны

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