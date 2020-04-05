Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
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МИД РФ на своей странице в Facebook
 поиронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, который ранее объявил себя жертвой «русских троллей».
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Вести.Ru13:27

МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

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Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
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Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
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Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
РИА Новости 18:34
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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Общество

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Российская газета 12:15
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
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Сколько денег потеряют судьи КХЛ из-за остановки сезона? Отвечает главный арбитр лиги Анисимов

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Голикова объяснила приостановку возврата граждан России из-за рубежа

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В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
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Назвали стоимость лечения от коронавируса в США

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Глава Роспотребнадзора рассказала, кому надо носить маски

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Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
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Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
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В российских школах допустили продление учебного года

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Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
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Андерс Игеман
Шведский политик
Swedish politician of the Social Democrats. Since 2019 serving in the Swedish Government as Minister for Energy and Minister for Digitalization. He served as Minister for Home Affairs in the Swedish Government from 2014 to 2017. He has been a member of the Riksdag since 1996.
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