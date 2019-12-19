Общество

Газета.RuГазета.RuВ России ожидается резкое сокращение производства шампанского

Производство шампанского в России может резко сократиться. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на президента "Абрау-Дюрсо" Павела Титова и гендиректора "Игристых вин" Юрия Дудко.
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с чего всё началось

Производители предупредили о резком сокращении производства шампанского в России

Производство шампанского в России может резко сократиться из-за закона о виноделии, сообщили «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. Две эти компании – крупнейшие производители игристого в России, на них, по данным ЦИФРРА, приходится почти 50%.
Ведомостивчера в 16:03

Подробнее о событии

Россиян предупредили о грядущем дефиците шампанского

News.ruвчера в 20:10

Производителям шампанского предрекли крах из-за закона о вине

РБК04:09

«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза

ТАСС01:55

Киселев про закон о виноделии: шампанских бунтов не будет

РИА Новости05:40

Россиянам может не хватить отечественного шампанского на Новый год

URA.Ruвчера в 19:05

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Коммерсантъвчера в 18:39

Производители предупредили о резком сокращении производства шампанского в России

Ведомостивчера в 16:03
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Экономика

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
РИА Новости 06:15
Общество

Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку

В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
REGNUM 03:59
Интернет

Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года

Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Севастополь.ру 17 декабря в 12:30
Здоровье

Вспышка кори зафиксирована в Тюменской области

Вспышка кори зафиксирована в Тюменской области.
Радио Маяк 04:05
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 17 декабря в 06:22
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Политика

Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 04:30
Политика

Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Вечерняя Москва 06:08
Шоу-бизнес

Изменившийся до неузнаваемости Андрей Гайдулян вывел в свет новую жену

Супруга звезды «Универа» оделась под стать избраннику.
7Дней.ру вчера в 07:00
Политика

Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину

В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
ТАСС 05:17
Политика

Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Национальная служба новостей 06:01
Политика

Путин назвал ошибкой решение ряда стран не участвовать в Параде Победы

Владимир Путин прокомментировал нежелание руководства ряда стран, ранее входящих в СССР, принять участие в праздновании юбилея Победы в Великой отечественной войне.
Российская газета 05:55
Политика

Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.
RT на русском 05:36
Политика

Путин заявил, что тело Ленина остается в Мавзолее

По словам президента, есть много людей, которые связывают с Лениным и коммунизмом свою судьбу и достижения советских лет: «поэтому туда лучше не забираться».
Snob.ru 05:13
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес

Софья Эрнст вышла в свет с округлившимся животом

Для выхода в свет актриса выбрала белый полушубок и нежное голубое платье, которое подчеркивало округлившийся живот.
Lisa.ru вчера в 13:45
Политика

Депутаты Рады подрались на заседании, а Тимошенко раскидала документы

Лидер "Батькивщины" решила в прямом смысле подкинуть бумаги в огонь — просто взяла со стола стопку документов и с невозмутимым лицом разбросала вокруг.
РЕН ТВ 01:57
Политика

Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню

В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
iReactor 05:16
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости вчера в 21:16
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье

Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Lenta.ru 04:33
Происшествия

В ДТП с маршруткой под Тулуном погиб человек и девять пострадали

Возле села Шерагул под Тулуном утром столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, который выполнял рейс между Тулун-Шерагул.
Российская газета 01:44
Политика

Суд Каталонии лишил Торру права занимать госдолжности на полтора года

Высший суд Каталонии лишил главу женералитета Кима Торру права занимать выборные и государственные должности в течение года и шести месяцев, следует из судебного решения.
РИА Новости 05:48
Общество

Путин: нацпроект «Здравоохранение» улучшит первичное звено медицины

По мнению президента России Владимира Путина, национальный проект «Здравоохранение» окажет положительное влияние на состояние первичного звена медицины страны.
Ридус 05:54
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru 04:46
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Телепрограмма 17 декабря в 05:28
Происшествия

В Ивановской области перевернулся школьный автобус

Школьный автобус вылетел в кювет и перевернулся возле деревни Селезенево Ивановской области.
ТАСС 01:35
Армия и оружие

Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Военное обозрение 04:03
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