Производство шампанского в России может резко сократиться из-за закона о виноделии, сообщили «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. Две эти компании – крупнейшие производители игристого в России, на них, по данным ЦИФРРА, приходится почти 50%.

с чего всё началось

Производство шампанского в России может резко сократиться. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на президента "Абрау-Дюрсо" Павела Титова и гендиректора "Игристых вин" Юрия Дудко.

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