Экономика
Капитал страныЖилье в России подорожает на 25%
Стоимость жилья в России может взлететь на 25%, и произойдет это в ближайшие два года. Как пишут «Известия», это будет связано с ростом кредитной ставки для застройщиков. Вторая причина – уход мелких фирм с рынка.
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с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известия05 февраля в 16:01
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