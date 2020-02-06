Экономика

Капитал страныКапитал страныЖилье в России подорожает на 25%

Стоимость жилья в России может взлететь на 25%, и произойдет это в ближайшие два года. Как пишут «Известия», это будет связано с ростом кредитной ставки для застройщиков. Вторая причина – уход мелких фирм с рынка.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUM02:34

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новостивчера в 03:43

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Телеканал 360°вчера в 11:15

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РБКвчера в 06:43

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русскомвчера в 13:41

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 17:05

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Отвечает глава клуба Мещеряков

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Финансы

Центробанк снова снизил ключевую ставку

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Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Автоновости дня 05 февраля в 05:38
Происшествия

СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

BFM.ru 07:21
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Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
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Общество

Новым гендиректором «Ленфильма» назначена Инесса Юрченко

Место гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина заняла глава петербургской студии «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
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РИА Новости 06:25
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным

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Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметила день рождения в горах с мужем и семьей

Компанию в горах Вере составил её муж Константин Меладзе, а также самые близкие родственники именинницы.
Bimru.ru вчера в 09:25
Общество

Польша отказалась от закупок российского угля

Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.
Городовой вчера в 11:41
Здоровье

В Хабаровске начнет действовать масочный режим

Уточняется, что маски необходимо будет менять каждые два часа.
МедиаКорСеть 08:10
Культура

Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

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Происшествия

МИД Украины отстранил консула в Молдавии из-за дела об изнасиловании

Министерство иностранных дел Украины отстранило от исполнения обязанностей своего консула в Молдавии на время проведения расследования дела в связи с заявлением жительницы города Бельцы об изнасиловании, передает агентство "Укринформ".
РИА Новости 08:42
Культура

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Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас.
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Экономика сегодня вчера в 09:31
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Макрон: Франция сократила свой ядерный арсенал

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Париже перед офицерами, объявил о сокращении ядерного арсенала страны.
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Музыка

Игорь Матвиенко отметит юбилей концертами в Москве

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Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
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Политика

Медведев подписался на один-единственный сервис в Instagram

Дмитрий Медведев ныне являющийся заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации завел на своей официальной странице Instagram одну-единственную подписку.
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Blizzard признала свои ошибки в Warcraft III: Reforged

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В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей

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Мой Брянск вчера в 00:17
Технологии

Медики: Злоупотребление Виагрой приводит к развитию дальтонизма

По словам специалистов, неумеренный прием силденафила (он является основным компонентом препаратов от эректильной дисфункции) может стать причиной развития дальтонизма и других нарушений органов зрения.
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