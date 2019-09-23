Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Днем в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 6-11 градусов.

с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании на всей территории России. Температура воздуха ниже нормы продержится на протяжении всей текущей недели. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

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