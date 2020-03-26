Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссиян предупредили о росте цен на смартфоны

Смартфоны во втором квартале 2020 года подорожают на 10-20 процентов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка и экспертов. Представитель компании Merlion Татьяна Скокова отметила, что цены на гаджеты выросли из-за пандемии нового коронавируса, а также ослабления курса рубля.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%

Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Цены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов

Lenta.ruвчера в 20:03

Эксперты спрогнозировали рост цен на смартфоны на 10-20%

Телеканал 360°вчера в 19:56

Россиян предупредили о росте цен на смартфоны

РИА Новостивчера в 18:01

В России подорожают смартфоны

URA.Ruвчера в 19:03

Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%

Известиявчера в 17:01

Эксперты рассказали, на сколько подорожают смартфоны в России

РЕН ТВвчера в 15:47

«Дорожать будут товары из новых поставок, закупленные после скачка доллара»

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Происшествия

В Петербурге сын убил родителей, чтобы «избавить их от страданий»

Life.ru вчера в 18:52
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество

Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

Центральный банк РФ рекомендовал банкам частично ограничить выдачу наличных в банкоматах.
Политсовет 24 марта в 04:52
Политика

Захарова рассказала, как к российским военным относятся в Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook рассказала, что итальянцы тепло приветствуют российских военных и медиков, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:33
Общество

В Москве закрываются бары и рестораны до 5 апреля из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть в столице с 28 марта по 5 апреля все бары, рестораны и кафе.
Газета.Ru 03:45
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Shraibikus News 04:53
Политика

Путин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках.
Lenta.ru 06:34
Политика

Путин предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды

Президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в размере 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты.
RT на русском вчера в 09:57
Общество

Представитель Лещенко сообщил о переводе певца в реанимацию

РБК вчера в 15:18
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер сдала второй тест на коронавирус, и отрицательный результат подтвердился. Об этом сообщает Spiegel online.
Российская газета вчера в 13:30
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека

Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.
Газета.Ru 06:27
Общество

Подозрения на коронавирус у сенатора Нарусовой не подтвердились

Сенатор Людмила Нарусова, мать телеведущей Ксении Собчак, оказалась в больнице в Коммунарке с подозрением на коронавирус, однако тесты, которые она сдала, показали отрицательный результат.
Газета.Ru 05:18
Здоровье

Врачи обеспокоены ситуацией с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке

Врач одной из больниц Нью-Йорка, пожелавший остаться анонимным, с ужасом сообщает, что ситуация с зараженными коронавирусом в городе развивается как будто по сценарию страны третьего мира.
Что происходит 03:58
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Политика

Песков опроверг слухи об инсценировке визита Путина в Коммунарку

Газета.Ru 06:06
Общество

Кабмин рекомендовал регионам приостановить работу ТРЦ и кинотеатров

Российским регионам рекомендовано приостановить работу торговых центров, кинотеатров, а также ввести запрет на курение кальянов в общественных местах в связи со вспышкой коронавируса.
ТК Звезда 01:27
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Общество

На Кубани полиция назвала сообщения о наказании родителей фейком

Накануне жители Кубани начали получать в мессенджерах сообщения якобы об организации из-за коронавируса ежедневных патрулей по торговым центрам, в том числе из сотрудников полиции, для выявления детей и подростков.
РИА Новости 06:25
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Твой Иркутск вчера в 06:15
Транспорт

РЖД заморозили стоимость билетов в купе и СВ из-за коронавируса

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» Российских железных дорог (РЖД) по перевозкам граждан в дальнем следовании) заморозила стоимость билетов в вагоны класса купе, СВ, люкс, а также на сидячие места в скоростных поездах.
News.ru 04:55
Шоу-бизнес

Гузеева посвятила Харламову историю невесты с метеоризмом

WomanHit.ru 05:20
Общество

СКР создал рабочую группу для выявления фейков о коронавирусе

«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России»,— сообщила представитель СК России Светлана Петренко.
Коммерсантъ 05:58
Происшествия

СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

РИА Новости вчера в 23:39
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Финансы

Рубль ускорил падение после обращения Владимира Путина

Москва, 25 марта 2020, 17:37 — REGNUM Курс рубля ускорил падение по отношению к доллару и евро после обращения президента России Владимира Путина к гражданам, посвящённого ситуации с коронавирусом.
REGNUM вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Экономика

Богатейший человек Европы за день заработал 11,3 миллиарда долларов

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, считающийся самым богатым человеком Европы, за день увеличил свое состояние на 11,3 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 08:38
Общество

Умер народный артист России Юрий Кукес

Председатель правления Гильдии артистов цирка и народный артист России Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет.
Lenta.ru 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное