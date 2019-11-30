Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.

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Жители России покажут больший спрос на «ипотечные каникулы» в 2020 году в связи с ростом объёмов ипотечного кредитования и повышением информированности об этой возможности, передаёт 30 ноября ТАСС со ссылкой на экспертов в банковской сфере.

В России ожидают увеличения спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

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