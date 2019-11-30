Экономика

REGNUMREGNUMВ России ожидают увеличения спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

Жители России покажут больший спрос на «ипотечные каникулы» в 2020 году в связи с ростом объёмов ипотечного кредитования и повышением информированности об этой возможности, передаёт 30 ноября ТАСС со ссылкой на экспертов в банковской сфере.
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Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.
ТАССвчера в 20:02

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Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

ТАССвчера в 20:02

В России предрекли спрос на ипотечные каникулы из-за осведомленности людей

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Спрос на ипотечные каникулы в 2020 году может увеличиться

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Газета.Ruвчера в 22:50

В России ожидают увеличения спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

REGNUMвчера в 23:40

Эксперты: в России вырастет спрос на ипотечные каникулы

Gazeta.SPbвчера в 23:46

СМИ: в 2020 году вырастет спрос на ипотечные каникулы

Свободная Прессавчера в 22:09
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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