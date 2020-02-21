В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Реальный же спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц сократился на семь процентов.

с чего всё началось

В России по итогам 2019 года спрос на новостройки упал на 2%. Без учета юридических лиц спрос на новые квартиры в многоэтажках упал на 7%. При этом такая ситуация наблюдается на фоне снижения ставок по ипотеке.

В России падает спрос на новостройки

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