Недвижимость
9111.ruВ России падает спрос на новостройки
В России по итогам 2019 года спрос на новостройки упал на 2%. Без учета юридических лиц спрос на новые квартиры в многоэтажках упал на 7%. При этом такая ситуация наблюдается на фоне снижения ставок по ипотеке.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Реальный же спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц сократился на семь процентов.Lenta.ru00:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Спрос на первичную недвижимость в Саратовской области упал на 6%
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 06:43
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Комментарии
Футбол
«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Политика
Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету
В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.
Политика
США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату
США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Космос
Искусственный интеллект обучили поиску опасных астероидов
Здоровье
Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера Алексееву обвиняют в получении взяток
Бывшая помощница зампреда правительства Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Футбол
Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»
Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за преображение
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Политика
Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы США
Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США с целью поддержать действующего президента.
Общество
Шесть регионов Сибири могут столкнуться с мусорным коллапсом
Шесть сибирских регионов могут столкнуться с мусорным коллапсом.
Футбол
«Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»
Происшествия
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерной войны с Россией
Кино
На экраны выходит фильм «Калашников» о создателе АК-47
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Здоровье
Италия не исключает возможность перекрытия границ из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил возможности приостановления Шенгенского соглашения при необходимости предотвращения распространения коронавируса.
Транспорт
Станция московского метро «Смоленская» закрылась почти на полтора года
Станция Московского метрополитена «Смоленская» закрылась до июня 2021 года для замены всех эскалаторов.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.