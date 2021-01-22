В России пенсии неработающих пенсионеров в среднем выросли на 1 тыс. 39 рублей
Индексация составила 6,3% при уровне инфляции 4,9% за год, сообщили 21 января в Пенсионном фонде России. С 1 января прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам в среднем составила 1 тыс. 39 рублей. Изменения коснулись 32 млн россиян.В источнике
С чего всё началось
Пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году выросли в среднем на 1 039 рублей
Прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам после индексации с 1 января 2021 года составила в среднем 1 039 рублей, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.
ТАСС21 января в 04:22
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В России пенсии неработающих пенсионеров в среднем выросли на 1 тыс. 39 рублей
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