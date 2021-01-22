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Кубань 24
Кубань 24

В России пенсии неработающих пенсионеров в среднем выросли на 1 тыс. 39 рублей

Индексация составила 6,3% при уровне инфляции 4,9% за год, сообщили 21 января в Пенсионном фонде России. С 1 января прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам в среднем составила 1 тыс. 39 рублей. Изменения коснулись 32 млн россиян.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году выросли в среднем на 1 039 рублей

Прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам после индексации с 1 января 2021 года составила в среднем 1 039 рублей, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.
ТАСС21 января в 04:22
Подробнее о событии
Evo-rus.com

В России пенсии неработающих пенсионеров в среднем выросли на 1 тыс. 39 рублей

Evo-rus.comвчера в 07:13
Тульские новости

В Тульской области проиндексировали ряд соцвыплат

Тульские новости20 января в 01:30
ТАСС

Пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году выросли в среднем на 1 039 рублей

ТАСС21 января в 04:22
Сиб.фм

Увеличение пенсии в 2021 г.: в ПФР рассказали, сколько составит максимальная прибавка

Сиб.фм21 января в 06:22
АБН

Топилин назвал средний размер прибавки пенсии по старости

АБН21 января в 04:59
URA.Ru

В ПФР назвали размер прибавки к пенсии в 2021 году

URA.Ru21 января в 05:40
NashGorod.ru

У тюменских пенсионеров увеличилась пенсия по старости

NashGorod.ru20 января в 00:27
Муниципальный вестник Армавира

В России прибавки к пенсиям опередили рост инфляции

Муниципальный вестник Армавира21 января в 08:13

США обвиняют бывшую сотрудницу посольства в Москве в краже документов

Бывшая сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется в сговоре с целью кражи документов, связанных с американской программой приема беженцев, и отмывании денег, сообщил Минюст США.
Коммерсантъ17:59