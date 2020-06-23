с чего всё началось

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).

В России пенсии по старости могут быть увеличены

Общество Путин объявил о продлении выплат медработникам Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август. 670

Энергетика Европе предсказали дефицит нефти Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. 12

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 61

Общество Путин предложил расширить программу льготной ипотеки Напомним, программа субсидируемой государством льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых действует до 1 ноября 2020 года (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика. 239

Футбол Матч Кубка России «Шинник» – «Урал» пройдёт без зрителей Финал пройдёт в Екатеринбурге 25 июля. РФС назначил арбитров на матч Кубка России «Шинник» – «Урал»

Гаджеты Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах Компания Apple отказалась от использования процессоров Intel Corp в своих компьютерах линейки Mac, прервав таким образом 15-летнеее сотрудничество с Intel. 8

Финансы Россияне стали возвращать валюту в банки Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация. 544

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Общество Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей «Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России. 6

Политика WSJ узнала о финансировании кампании по переизбранию Трампа из Китая Граждане КНР, которые имели связи с представителями китайских властей, инвестировали сотни тысяч долларов в фонд Trump Victory, который собирает средства на финансирование кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа. 3

Политика Парад в честь 75‑летия Победы начался в Москве Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в центре Москвы, передает в среду корреспондент РИАМО.

Политика Лукашенко расплакался на параде Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве. 54