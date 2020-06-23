Экономика
REGNUMВ России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
Читать в источнике
Оценить5,9K
с чего всё началось
Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3%, в 2022 году — 5.9%, а в 2023 году — 5,6%. Таким образом, размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6044,48 рубля (40,22 млн человек), в 2022 году — 6401,10 рубля (40,15 млн человек), в 2023 году — 6759,56 рубля (39,68 млн человек), сообщает «Российская газета».News.ru22 июня в 20:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Футбол
АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции
Салоники, Греция, 25 июня 2020, 09:34 — REGNUM Афинский АЕК, главным тренером которого является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вышел в финал Кубка Греции по футболу.
REGNUM 02:34
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 23 июня в 03:45
Происшествия
Теплоход с выпускниками столкнулся с причалом в Москве
RT на русском 16:50
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Футбол
«Бетис» победил «Эспаньол» в 31-м туре чемпионата Испании
Футболисты "Бетиса" нанесли поражение "Эспаньолу" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:17
Игры
Впечатления от Cyberpunk 2077. Изумительный город будущего
Мистер и мисс Ви Cyberpunk 2077 начинается, конечно же, с создания персонажа.
Игромания.ру 12:30
Хоккей
«Я что-то должен доказывать какому-то Знарку?» Как Анисин со скандалом уходил из «Динамо»
Чемпионат 09:30
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу
РИА Новости 17:14
Происшествия
Камеры сняли мужчину, зарезавшего пенсионерку в петербургском парке
Пенсионерка, получившая ножевые ранения в парке Александрино в Санкт-Петербурге, скончалась в больнице.
РЕН ТВ 15:59
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Петербуржцам не удастся подглядеть съемки «Алых парусов»
Подплыть на плавсредстве и понаблюдать вживую за шоу не получится – на месте будут дежурить катера полиции, сотрудники инспекции по маломерным судам петербургского ГУ МЧС, а также поисково-спасательные и другие службы.
Петербургский дневник 11:53
Гаджеты
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Mi 10 Lite
Evo-rus.com 07:50
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Гаджеты
Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020
Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.
Ferra 13:16
Кино
Кадр со съемок подводных сцен «Аватара 2» появился в Сети
«Фотограф Марк Феллман сделал это фото Бритена Далтона в прошлом году во время съемок подводных сцен для сиквелов „Аватара“», — уточнил продюсер.
Телеканал 360° 11:26
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Forbes представил рейтинг самых успешных звезд России
Forbes представил список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
БИЗНЕС Online 01:31
Авто
Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии
Тарантас Ньюс 23 июня в 07:33
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Общество
Космический турист выйдет в открытый космос с борта МКС в 2023 году
RT на русском 09:07
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
Канделаки рассказала о драке с Саакашвили после домогательств
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в эфире YouTube-шоу «Подруги» рассказала о неприятной ситуации, в которую попала на президентском приеме в Грузии, когда Михаил Саакашвили еще был главой государства.
Невские Новости 13:32
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15