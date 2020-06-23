с чего всё началось

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).

В России пенсии по старости могут быть увеличены

Общество Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме. 363

Общество ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. 489

Происшествия Открытое горение в музее в Нижнем Новгороде ликвидировали Ранее сообщалось, что в музее на втором этаже произошел пожар, его изначальная площадь составляла 150 кв. м. В 19:26 мск огонь локализовали на площади 500 кв. м. Как сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, поскольку здание старое, могло возникнуть скрытое возгорание и развиться в открытое горение. 22

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,2K

Общество Почему Трамп игнорирует ухудшение ситуации с коронавирусом в США США сталкивается с новым всплеском заболеваемости коронавируса: за сутки в стране выявлено более 34,7 тыс. случаев, что немногим уступает пиковым значениям апреля. 28

Политика В США назвали три условия для продления договора СНВ-3 Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США. 52

Происшествия Прокуратура проводит проверку после гибели трех детей в Подмосковье Прокуратура начала проверку по факту гибели трех детей в Солнечногорском районе Подмосковья.

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 1,1K

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1% Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка. 480

Космос В NASA показали закат солнца на разных планетах Выяснилось, что она позволяет увидеть, что представляет собой закат не только на Уране, но и на таких планетах Солнечной системы, как Марс, Венера, а также крупнейшем спутнике Сатурна Титан. 1

Здоровье Мясников оценил глобальную смертность от коронавируса Медик отметил, что глобальная смертность от вируса нового типа оказалась значительно меньше, чем это ожидалось изначально. 52

Шоу-бизнес Собчак сломала нос и попала в больницу Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты. 729

Происшествия Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО За неделю до проведения парада, по словам источника "Ъ", сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек.

Футбол Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал» Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».