Экономика
REGNUMВ России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
Читать в источнике
Оценить5,9K
с чего всё началось
Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3%, в 2022 году — 5.9%, а в 2023 году — 5,6%. Таким образом, размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6044,48 рубля (40,22 млн человек), в 2022 году — 6401,10 рубля (40,15 млн человек), в 2023 году — 6759,56 рубля (39,68 млн человек), сообщает «Российская газета».News.ru22 июня в 20:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Известия 15:51
Общество
Telegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000", - также говорится в постановлении.
ТАСС 13:33
Политика
Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»
СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 14:28
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
Футбол
Задача «Зенита» — две «звездочки» к 2025 году
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах клуба на ближайшие годы.
Спорт-Экспресс 15:12
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Футбол
Ганчаренко тренирует друзей своего сына в Беларуси
Артём Ганчаренко, сын главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко, на своей странице в инстаграме опубликовал видео, которое было снято во дворе его дома.В ролике товарищ Ганчаренко-младшего оттачивает мастерство ударов по воротам.
Soccer.ru 14:57
Футбол
«Аталанта» победила «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Калининградский губернатор прервал незаконный свадебный банкет
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прервал свадебный банкет, проходивший в одном из калининградских ресторанов, несмотря на запрет массовых мероприятий.
Известия 09:46
Экономика
«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Из сообщения Сбербанка следует, что совокупная прибыль банка от сделки составит около 20 млрд руб. Одновременно сам Сбербанк выкупает миноритарную долю "Яндекса" (25% + 1 руб.) в другом их совместном предприятии — "Яндекс.Деньги" и планирует провести ребрендинг проекта.
Коммерсантъ 23 июня в 18:08
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Энергетика
У США начались серьезные проблемы с газом
Низкие цены на газ на мировых рынках привели к тому, что компании в США массово откладывают введение в эксплуатацию новых мощностей по сжижению природного газа, пишет «Коммерсант».
Lenta.ru 10:36
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Политика
Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
Политика
Избирком аннулировал все бюллетени в урне из-за голосования Лобкова
Мосизбирком признал недействительными все избирательные бюллетени в урне, которую опустил свой бюллетень журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков.
Компания 14:16
Футбол
16-летний украинский вратарь отбил три пенальти в одном матче
16-летний страж ворот вышел на замену перед серия пенальти и отбил три удара, обеспечив проход своей команды в финал турнира.
ProstoProSport вчера в 16:08
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Футбол
Акинфеев: и в сборной, и в ЦСКА все приходили к выводу, что круче «Руки Вверх!» никого нет
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о дружбе с фронтменом группы «Руки Вверх!»
Чемпионат 12:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания 14:46
Футбол
Карпин возмутился записью РПЛ о форс-мажоре
Напомним, РПЛ не приняла решение о переносе игры ростовчан против «Сочи», заявив, что заражение коронавирусом в команде не является форс-мажором.
Евро-футбол.ру 12:50
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13