Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM. С 1 июля 2020 г. для этой категории граждан произведут перерасчет за все пропущенные ими индексации.

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Общество Беглов об инциденте с Френкелем: провокации не украшают город Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал нападение на избирательном участке на журналиста Медиазоны Давида Френкеля, которому сломали руку.

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Экономика Как с 1 июля изменятся тарифы на коммуналку в Бийске «БР» подготовил инфографику с тарифами основных поставщиков услуг Бийска до и после 1 июля 2020 года.

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