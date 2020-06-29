Общество
REGNUMВ России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM. С 1 июля 2020 г. для этой категории граждан произведут перерасчет за все пропущенные ими индексации.
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Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
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Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Происшествия
Ночью в Грязях горели гаражи и сараи
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Форпост Северо-Запад вчера в 06:53
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 654 тысячи
Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 654 тысяч.
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Общество
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РИА Новости 03:32
Происшествия
Полиция поймала подозреваемого в убийстве женщины в парке Александрино
«Полицейские узнали в нем подозреваемого, разыскиваемого по ориентировке за жестокое нападение на пожилую женщину в парке на юго-западе Петербурга», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
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