В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.

с чего всё началось

Бюджет компенсирует расходы инвестиций в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Повышение доходов в будущем будет стимулировать спрос. Разработчики реформы надеются каждый год привлекать в систему 175-360 млрд рублей.

В России пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд рублей

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