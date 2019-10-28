Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд рублей

Бюджет компенсирует расходы инвестиций в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Повышение доходов в будущем будет стимулировать спрос. Разработчики реформы надеются каждый год привлекать в систему 175-360 млрд рублей.
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Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известия27 октября в 17:01

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Подсчитаны расходы бюджета от льгот в новой системе пенсионных накоплений

Газета.Ru07:37

В Минфине подсчитали расходы бюджета от льгот в новой системе накопительной пенсии

ТАСС06:01

Налоговые льготы для «второй пенсии» обойдутся бюджету в 10 млрд

РЕН ТВ27 октября в 17:19

Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

URA.Ru27 октября в 18:58

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

Известия27 октября в 19:54

От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Телеканал 360°27 октября в 18:00

Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Lenta.ru27 октября в 18:58
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
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