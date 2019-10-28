Экономика
RuNews24.ruВ России пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд рублей
Бюджет компенсирует расходы инвестиций в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Повышение доходов в будущем будет стимулировать спрос. Разработчики реформы надеются каждый год привлекать в систему 175-360 млрд рублей.
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с чего всё началось
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.Известия27 октября в 17:01
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