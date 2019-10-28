Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд рублей

Бюджет компенсирует расходы инвестиций в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Повышение доходов в будущем будет стимулировать спрос. Разработчики реформы надеются каждый год привлекать в систему 175-360 млрд рублей.
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с чего всё началось

Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известия27 октября в 17:01

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Какие налоговые льготы получат пенсионеры

News.ruвчера в 10:00

Льготы по новому пенсионному плану обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей

Комсомольская правдавчера в 02:25

Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

URA.Ru27 октября в 18:58

Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Lenta.ru27 октября в 18:58

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

Известия27 октября в 19:54

От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Телеканал 360°27 октября в 18:00

Налоговые льготы для «второй пенсии» обойдутся бюджету в 10 млрд

РЕН ТВ27 октября в 17:19
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Общество

В Керчи выбирают главу администрации

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек, ее председателем выбран вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО.
Аргументы недели - Керчь 05:12
Политика

МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом

В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Политика

Бывший дипломат сообщил о тайной поездке Зеленского на передовую

РБК 06:37
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество

Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
РИА Новости 05:00
Политика

На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

10 октября Зеленский заявил, что встреча с российским коллегой рассматривается на международном уровне только в «нормандском формате», отметив, что двухсторонний формат пока невозможен.
Lenta.ru 05:47
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Политика

В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Российская газета 06:45
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Армия и оружие

Россия передала Таджикистану военную технику на 320 млн рублей

На аэродроме Гиссар в Таджикистане российские военные передали местным коллегам очередную партию боевой техники и вооружения.
Российская газета 05:58
Политика

Зеленский начал визит в Мариуполь с осмотра трассы

Зеленский начал свой рабочий визит в город с осмотра реконструированной трассы Запорожье — Мариуполь.
Украина.ру 05:39
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
RuNews24.ru 26 октября в 14:11
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

ТАСС 06:14
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Кино

Актеры, которые начали свою карьеру в ужастиках

ИА Вебург вчера в 03:30
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Кино

Десятки профинансированных Минкультом фильмов в кинотеатрах никто не увидел

Больше половины фильмов, профинансированных с 2015 г. Министерством культуры, зрители в кинотеатрах почти не смотрели, следует из недавно опубликованной базы данных по господдержке.
Ведомости 06:01
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены

Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Общество

Болельщицы показали грудь на бейсбольном матче и поплатились

Две болельщицы показали грудь во время матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс» и были наказаны.
Lenta.ru 00:45
Культура

Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории

Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
АБН 27 октября в 01:29
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что является гражданином США

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что помимо российского у него есть гражданство Соединенных Штатов.
Национальная служба новостей вчера в 13:59
Здоровье

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается и в Череповце

Сегодня в Доме музыки и кино "Комсомолец" в 14 часов врач-невропатолог поликлиники № 2 Илья Дмитриев проведет открытую лекцию (0+).
Медиа-Центр 35media.ru 03:25
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Кейт Бекинсейл была эвакуирована из-за пожара в ее доме

По сообщениям западных СМИ, Кейт Бекинсейл была эвакуирована из-за возгорания в ее доме в Лос-Анджелесе — пожар случился около трех часов ночи.
ОК! 05:34
Происшествия

На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля

РИА Новости 05:01
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
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