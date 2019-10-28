Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд рублей

Бюджет компенсирует расходы инвестиций в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Повышение доходов в будущем будет стимулировать спрос. Разработчики реформы надеются каждый год привлекать в систему 175-360 млрд рублей.
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с чего всё началось

Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известия27 октября в 17:01

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Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

URA.Ru27 октября в 18:58

Льготы по новому пенсионному плану обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей

Комсомольская правдавчера в 02:25

Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Lenta.ru27 октября в 18:58

Какие налоговые льготы получат пенсионеры

News.ruвчера в 10:00

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

Известия27 октября в 19:54

От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Телеканал 360°27 октября в 18:00

Налоговые льготы для «второй пенсии» обойдутся бюджету в 10 млрд

РЕН ТВ27 октября в 17:19
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

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Pravda.Ru 05:51
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Штаб ООС: разведение сил проходит в утвержденном режиме

На фоне пока успешных действий украинской стороны, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что саммит в нормандском формате может пройти уже в ноябре текущего года.
Pravda.Ru 08:10
Экономика

В России бедных предложили считать по-новому

Минэкономразвития выступило с инициативой ввести новый подход к учету бедности в России.
9111.ru 03:22
Общество

Министр экономики Германии попал в больницу после падения со сцены

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер споткнулся, когда спускался со сцены после выступления в Дортмунде и упал, в результате чего был госпитализирован.
Rambler News Service 06:32
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Студия CD Project RED выпустила версию карточной игры Gwent для iOS.
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Происшествия

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Lenta.ru 12:50
Общество

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Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.
РИА Новости 09:59
Киберспорт

Electronic Arts подтвердила возвращение в Steam

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Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Здоровье

64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России

Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru вчера в 00:15
Экономика

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
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Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок пары сталкивающихся галактик в 704 миллионах световых лет от Земли, которые вместе образовали систему Arp-Madore 2026-424, напоминающую «лицо призрака».
Ин-спейс.ру вчера в 10:59
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Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
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Энергетика

«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»

«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
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Rolling Stone составил список самых страшных сериалов в истории

Журнал Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов в истории кинематографа.
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Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Lenta.ru 12:32
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
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Футбол

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Политика

Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский.
News.ru 07:11
Футбол

Тарасов рассказал об отношении к геям

Ранее Тарасов рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 09:55
Происшествия

В Златоусте смерть малыша от голода переросла в уголовное дело

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, для всестороннего установления обстоятельств гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
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Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата

Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.
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Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

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Общество

В Госдуме предложили разрешить покупать машину на маткапитал

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Армия и оружие

Россия передала Таджикистану военную технику на 320 миллионов рублей

В Таджикистан от России передана партия военной техники и вооружения, сообщает пресс-служба ЦВО.
Sputnik Таджикистан 04:32
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